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Комитет Сената США одобрил выделение 1 млрд долларов помощи Украине в оборонном законопроекте

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год, который предусматривает выделение около 1 млрд долларов на поддержку Украины. Это финансирование включено, несмотря на отсутствие его в бюджетном запросе администрации Дональда Трампа.

Комитет Сената США одобрил выделение 1 млрд долларов помощи Украине в оборонном законопроекте

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год, который предусматривает выделение около 1 млрд долларов на поддержку Украины, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа не включила это финансирование в свой бюджетный запрос. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 млрд долларов для Министерства обороны Соединенных Штатов Америки на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года. Это на 21,7 млрд долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что законопроект поддержали 26 сенаторов, "против" голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы.

Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов

- заявил журналистам сенатор Крис Кунс, член подкомитета по вопросам оборонных расходов.

Среди ключевых положений законопроекта - 800 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 млн долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которой будет направлена на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

Как пишет информагентство Reuters, проект закона в ближайшие месяцы будет проходить через законодательные процедуры. Нижняя палата Конгресса - Палата представителей - в своей версии закона оставила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

После этого он будет направлен в Белый дом, чтобы Трамп подписал закон или наложил вето. 

Напомним

Двое сенаторов-республиканцев США предложили законопроект Peace Act для создания спецфонда. Он позволит союзникам финансировать поставки американских вооружений Украине.

Комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долл. помощи Украине в рамках оборонного бюджета на 2026 год - СМИ11.07.25, 18:57 • 4752 просмотра

Вита Зеленецкая

политика
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Крис Кунс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина