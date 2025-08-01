Комитет Сената США одобрил выделение 1 млрд долларов помощи Украине в оборонном законопроекте

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год, который предусматривает выделение около 1 млрд долларов на поддержку Украины. Это финансирование включено, несмотря на отсутствие его в бюджетном запросе администрации Дональда Трампа.