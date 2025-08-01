Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні в оборонному законопроєкті

Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів на підтримку України. Це фінансування включено попри відсутність його у бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа.