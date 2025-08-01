Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні в оборонному законопроєкті
Київ • УНН
Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів на підтримку України. Це фінансування включено попри відсутність його у бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа.
Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів на підтримку України, попри те, що адміністрація Дональда Трампа не включила це фінансування до свого бюджетного запиту. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Згідно з документом, комітет погодив виділення 852 млрд доларів для Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 млрд доларів або на 2,6% більше, ніж було запропоновано в бюджеті президента США Дональда Трампа.
Зазначається, що законопроєкт підтримали 26 сенаторів, "проти" голосували троє, що свідчить про широке двопартійне схвалення ініціативи.
Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів
Серед ключових положень законопроєкту - 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої буде спрямована на підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.
Як пише інформагенція Reuters, проєкт закону найближчими місяцями проходитиме через законодавчі процедури. Нижня палата Конгресу - Палата представників - у своїй версії закону залишила підтримку України на рівні 300 мільйонів доларів.
Після цього його буде надіслано до Білого дому, щоб Трамп підписав закон або наклав вето.
Нагадаємо
Двоє сенаторів-республіканців США запропонували законопроєкт Peace Act для створення спецфонду. Він дозволить союзникам фінансувати постачання американських озброєнь Україні.
Комітет Сенату США схвалив виділення 500 млн дол. допомоги Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік - ЗМІ11.07.25, 18:57 • 4752 перегляди