Scania намагається виставити себе жертвою суддівського свавілля – політолог

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"Ефективність таких методів достатньо сумнівна. (…) За великим рахунком, як на мене, судді достатньо мало реагують на те що висить на білбордах чи на те, що про них пишуть у пресі. А от з точки зору впливу на громадськість – показати себе, мовляв, жертвою свавілля типу замовного правосуддя – всі ці дії певною мірою дають можливість досягати цим людям поставлених цілей. Якщо це правильно зробити – це працює і компанія в очах суспільства є жертвою правосуддя", - пояснює політолог.

Деталі

Як писав раніше УНН, під час чергового судового засідання 26 травня представники Scania Україна приїхали до будівлі суду на фірмовій вантажівці, яка містила плакат із написом: “Сканія Україна за справедливе правосуддя”. Утім, як тільки кореспонденти УНН зробили спробу сфотографувати цей факт, представники позивачів швидко прибрали плакат.

Віталій Бала вважає, що вся ця поведінка в комплексі демонструє невпевненість у власній позиції з боку Scania Україна.

"Якщо ті, хто судиться, розуміють, що вони в чомусь неправі – вони будуть це робити, але не з точки зору публічності у нашому нормальному розумінні. Ті, хто вважають, що правда на їхньому боці – їм все одно, вони навпаки не будуть ховатися, а будуть зацікавлені у тому, щоб їх фіксували. А якщо ховаються, то вочевидь розуміють, що не праві або мають слабку позицію", - резюмує Бала.

Scania VS “Журавлина”: суть конфлікту

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Scania Україна заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції.

Позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням. Такі заяви багато експертів вважають проявом неповаги з боку іншої держави до українських суддів і України в цілому.

Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну.

При цьому за цей час українській компанії “Журавлина” в судовому порядку вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.