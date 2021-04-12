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Шведська Scania своїми білбордами принижує суд і громадян України - юрист

Шведська Scania своїми білбордами принижує суд і громадян України - юрист

Київ • УНН

 • 25525 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Юрист Ростислав Кравець прокоментував з професійної точки зору розміщення шведським виробником Scania білборда навпроти суду, який розглядає справу компанії проти українського підприємства. Про це повідомляє УНН.

Так, шведський виробник вантажівок Scania розмістив білборд за сто метрів від будівлі Північного апеляційного суду міста Києва, який розглядає їх апеляцію проти українського підприємства "Журавлина", яке виграло у суді першої інстанції компенсацію в розмірі 123 млн грн.

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Цитата

"Я думаю, що подібних речей Scania на своїй батьківщині не дозволила б: вішати перед судом, в якому розглядається їхня справа, будь-які плакати, які говорять або натякають на те, що суд може ухвалити незаконне або необґрунтоване рішення. В іншій країні або в Швеції їх би оштрафували дуже серйозно за неповагу до суду. (...) Scania фактично натякає на те, що український суд не здатний прийняти об'єктивне рішення і, на мій погляд, намагається чинити тиск на суд. Тому я вважаю, що подібна поведінка Scania в демократичній країні Україні просто неприйнятна і каже про приниження як суду, так і громадян України, які проживають тут", - прокоментував ситуацію Кравець.

Деталі

Юрист відзначає, що хоч у таких діях Scania і немає на перший погляд порушення закону, але разом з тим в цивілізованому демократичному суспільстві така поведінка є неприйнятною.

"Це не протизаконно, але є певні неписані правила ведення бізнесу і я вважаю, що така поведінка є неприйнятною. Думаю, на це має відреагувати Президент, причому не з точки зору, щоб якимось чином тиснути на суд, а саме щоб вказати шведській компанії Scania на неприпустимість натяків на те, що в Україні суд корумпований і не здатний приймати законні рішення", - вважає Кравець.

Scania VS. "Журавлина"

Конфлікт почався з бажання дистриб'ютора шведських вантажівок Scania України в 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру "Журавлина" на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених "Журавлиною" інвестицій у шведського дистриб'ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб'єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога "Журавлини" за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції постійно присутні на апеляційних судових засіданнях.

При цьому в судовому порядку компанії "Журавлина" вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов'язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб'ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії "Журавлина" мало відбутися 9 квітня, але було перенесено через хворобу одного з суддів. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.

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