Шведская Scania своими билбордами унижает суд и граждан Украины - юрист

Так, шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд в ста метрах от здания Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия “Журавлына”, выигравшего в суде первой инстанции компенсацию в размере 123 млн грн.

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“Я думаю, что подобных вещей Scania на своей родине не позволила бы: вешать перед судом, в котором рассматриваются их дело, какие-либо плакаты, говорящие или намекающие на то, что суд может принять незаконное или необоснованное решение. В другой стране или в Швеции их бы оштрафовали очень серьезно за неуважение к суду. (...) Scania фактически намекает на то, что украинский суд не способен принять объективное решение и, на мой взгляд, пытается оказать давление на суд. Поэтому я считаю, что подобное поведение Scania в демократической стране Украине просто неприемлемо и говорит об унижении как суда, так и граждан Украины, которые проживают здесь”, — прокомментировал ситуацию Кравец.

Детали

Юрист отмечает, что хоть в таких действиях Scania и нет на первый взгляд нарушения закона, но вместе с тем в цивилизованном демократическом обществе такое поведение неприемлемо.

“Это не противозаконно, но есть определённые неписанные правила ведения бизнеса и я считаю, что такое поведение неприемлемо. Думаю, на это должен отреагировать Президент, причем не с точки зрения, чтобы каким-то образом давить на суд, а именно чтобы указать шведской компании Scania на недопустимость намеков на то, что в Украине суд коррумпированный и не способен принимать законные решения”, — считает Кравец.

Scania VS. “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договора все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа “Журавлыны” за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции постоянно присутствуют на апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” должно было состоятся 9 апреля, но было перенесено из-за болезни одного из судей. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.