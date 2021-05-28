Scania пытается выставить себя жертвой судейского произвола - политолог

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"Эффективность таких методов достаточно сомнительна. (...) По большому счету, мне кажется, судьи достаточно мало реагируют на то, что висит на билбордах или на то, что о них пишут в прессе. А вот с точки зрения влияния на общественность - показать себя, мол, жертвой произвола типа заказного правосудия - все эти действия в определенной степени дают возможность достигать этим людям поставленных целей. Если это правильно сделать - это работает и компания в глазах общества является жертвой правосудия", - объясняет политолог.

Детали

Как писал ранее УНН, во время очередного судебного заседание 26 мая представители Scania Украины приехали к зданию суда на фирменном грузовике, содержащем плакат с надписью: "Сканія Україна за справедливе правосуддя". Впрочем, как только корреспонденты УНН попытались сфотографировать этот факт, представители истцов быстро убрали плакат.

Виталий Бала считает, что все это поведение в комплексе демонстрирует неуверенность в собственной позиции со стороны Scania Украина.

"Если те, кто судится, понимают, что они в чем-то неправы - они будут это делать, но не с точки зрения публичности в нашем нормальном понимании. Те, кто считают, что правда на их стороне - им все равно, они, напротив, не будут прятаться, а будут заинтересованы в том, чтобы их фиксировали. а если прячутся, то очевидно понимают, что не правы или имеют слабую позицию", - резюмирует Бала.

Scania VS "Журавлына": суть конфликта

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже около девяти лет.

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа "Журавлыны" за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Scania Украина заручилась поддержкой народных депутатов из "Слуги народа", в частности, главы Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.

Позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом. Такие заявления многие эксперты считают проявлением неуважения со стороны другого государства к украинским судьям и Украине в целом.

Из последних, по мнению экспертов, попыток давления на суд со стороны Scania можно назвать размещение рядом со зданием Северного апелляционного хозяйственного суда билборда с символикой компании и намеком на то, что от решений суда зависят инвестиции в Украину.

При этом за это время украинской компании "Журавлына" в судебном порядке удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.