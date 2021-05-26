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Суд Scania проти “Журавлини” перенесли на червень: стала відома трагічна причина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Північний апеляційний господарський суд переніс засідання щодо розгляду апеляційної скарги дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти рішення суду першої інстанції на користь української компанії “Журавлина”, передає кореспондент УНН.

Суд Scania проти “Журавлини” перенесли на червень: стала відома трагічна причина

Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 26 травня. Суд перенесли у зв’язку зі смертю одного з адвокатів компанії “Журавлина” - 44-річного Олександра Маслюка.

Цитата:

“Причина — досить трагічна. Надійшло клопотання від фірми "Журавлина“, у якому повідомляється про смерть її представника — Маслюка. 23 травня, тобто — в неділю”, — вказав головуючий суддя Геннадій Коробенко.

Деталі

Зазначимо, що ще один адвокат компанії “Журавлина” не зміг з’явитися на судове засідання через погіршення стану здоров’я.

Утім, адвокати Scania попросили суддів не затягувати розгляд справи, щоб це “не перетворювалось на історію, яка ніколи не закінчується”, попри те, що об’єктивні обставини, згідно з якими “Журавлина” подала клопотання про відстрочку, жодним чином не свідчать про намір української компанії якимось чином затягувати розгляд справи.

Додамо, що представники Scania Україна приїхали до будівлі суду на фірмовій вантажівці, яка містила плакат із написом: “Сканія Україна за справедливе правосуддя”. Утім, як тільки кореспонденти УНН зробили спробу сфотографувати цей факт, представники позивачів швидко прибрали плакат. Додамо, що експерти вважають розміщення білбордів Scania навпроти суду спробою тиску на судовий процес. 

Доповнення

Нагадаємо, минуле засідання суду у справі Scania проти “Журавлини” було перенесено зокрема через раптове погане самопочуття адвоката Олександра Маслюка, що викликало невдоволення адвокатів шведської сторони.

Scania VS “Журавлина”: суть конфлікту

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Scania Україна заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції.

Позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням. Такі заяви багато експертів вважають проявом неповаги з боку іншої держави до українських суддів і України в цілому.

Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну.

При цьому за цей час українській компанії “Журавлина” в судовому порядку вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

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