Народний депутат: білбордами Scania навпроти суду мають зайнятися правоохоронні органи

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“Тут мають втрутитися правоохоронці, розібратися з тими бордами та дати свою фахову оцінку. Це, ймовірно, може бути тиском на суд, бо мова йде про борд, який повісила одна зі сторін. Я, наприклад, зараз знаходжуся на суді по так званій справі Шеремета, і сюди приходять активісти з плакатами — і це не є тиск на суд, а висвітлення громадської думки. А в цьому випадку мова йде про одного з учасників судового процесу. Тому через ймовірний тиск на суд, мають втрутитися правоохоронці”, — вважає народний депутат Бондар.

Що було раніше

Шведський виробник вантажівок Scania розмістив білборд поруч з будівлею Північного апеляційного суду міста Києва, який розглядає їх апеляцію проти українського підприємства “Журавлина”. Рекламний щит, розташований за 100 метрів від будівлі суду, говорить: “Верховенство права — запорука інвестицій” з вантажівкою Scania та брендуванням.

Експерти засудили подібні маніпуляції з боку шведського виробника вантажівок, а деякі навіть назвали проявом слабкості позиції Scania у суді.

Scania VS. “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania України в 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їхнього розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції постійно присутні на апеляційних судових засіданнях.