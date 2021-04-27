Вплив на суд чи прояв слабкості: що експерти думають про білборд Scania

Деталі

Юрист Ростислав Кравець однозначно вбачає у розміщенні такої "реклами" навпроти суду спробу впливати на його рішення.

"Я вважаю, що наявність цього білборду навпроти суду з нібито такою нейтральною назвою і натяком бути справедливим свідчить саме про спробу тиску на суд", - зазначив він.

Він також вважає за необхідне звернутися до Антимонопольного комітету, який у цій ситуації повинен надати фахову оцінку розміщенню такої "реклами" одним з учасників судового процесу навпроти суду, де розглядається справа. УНН вже надіслав відповідний запит на АМКУ.

У самому ж Північному апеляційному суді міста Києва до білборда Scania поставились байдуже: тиску, провокації або маніпуляції не вийшло, адже, як повідомили УНН там, подібного в "рекламі" керівництво суду не вбачає.

Політолог Владислав Дзівідзінський зі свого боку вважає, що навряд чи подібні хитрощі Scania якимось чином зможуть вплинути на об’єктивність суду.

"Говорити, що на український суд якимсь чином може вплинути борд навпроти будівлі навіть смішно. З юридичної точки зору така дія не протизаконна, скоріш за все, а в морально-етичній сфері великий бізнес давно грає не за правилами, абсолютно нехтуючи не те що репутацією чи морально-етичними нормами, а дуже часто забуваючи про наслідки своїх дій, а тим паче про людські ділові принципи, дипломатичні, іноді – навіть про людські долі", - вважає експерт.

Відповідно, на думку Дзівідзінського, цей борд — своєрідне попередження для суду, яким натомість Scania Україна продемонструвала слабкість своєї позиції.

"Певною мірою це попередження про наслідки в разі прийняття рішення не на їх користь, чим вони (Scania – ред.) певним чином здають свої позиції", - вважає політолог.

Додамо, раніше адвокат Київської обласної колегії адвокатури Іван Пасікун заявив, що за допомогою бордів Scania все-таки намагається впливати на рішення суддів.

"Чесно кажучи, це якийсь іспанський сором. Компанія, яка ще недавно зізналася в тому, що систематично займалася хабарництвом в Індії, прямо зараз намагається чинити тиск на український суд. Білборди, які закликають прийняти бажане для компанії рішення, розклеюються в радіусі ста метрів біля київського суду! (...) Як це варто сприймати? Як прояв неповаги і чинення тиску на український суд або завуальований шантаж України тим, що можуть припинити інвестиції", - припускає Пасікун.

Доповнення

Нагадаємо, шведський виробник вантажівок Scania під час судового конфлікту з колишнім українським дилером “Журавлина” звертався до Міністерства юстиції України, звинувачуючи суд першої інстанції у протиправному рішенні на користь вітчизняного підприємства. Однак у Мін’юсті швидко зупинили подібні заяви: там наголосили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тож “Міністерство не має права впливати на судові органи та на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання спорів, але не має права підміняти собою суди”, — наголосили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку.

Довідка

Судові процеси між дистриб'ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тривають ось уже близько дев'яти років. У результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога "Журавлини" за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр.