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Влияние на суд или проявление слабости: что эксперты думают о билборде Scania

Влияние на суд или проявление слабости: что эксперты думают о билборде Scania

Киев  •  УНН

 • 15508 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд в ста метрах от здания Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляционный иск против украинской компании "Журавлына". УНН попытался выяснить у экспертов, суда и в соответствующих ведомствах, каким образом следует реагировать на размещение одной из сторон судебного конфликта борда, что содержит намек на своеобразный инвестиционный шантаж, и кто должен следить за такой "рекламой".

Детали

Юрист Ростислав Кравец однозначно видит в размещении такой "рекламы" напротив суда попытку влиять на его решения.

"Я считаю, что наличие этого билборда напротив суда с якобы таким нейтральным названием и намеком быть справедливым говорит сам о попытке давления на суд", - отметил он.

Он также считает необходимым обратиться в Антимонопольный комитет, который в этой ситуации должен предоставить профессиональную оценку размещению такой "рекламы" одним из участников судебного процесса напротив суда, где рассматривается дело. УНН уже направил соответствующий запрос на АМКУ.

В самом же Северном апелляционном суде города Киева к билборду Scania отнеслись равнодушно: давления, провокации или манипуляции не получилось, ведь, как сообщили там, подобного в "рекламе" руководство суда не усматривает.

Политолог Владислав Дзивидзинский со своей стороны считает, что вряд ли подобные ухищрения Scania каким-то образом смогут повлиять на объективность суда.

"Говорить, что на украинский суд каким-то образом может повлиять борд напротив здания даже смешно. С юридической точки зрения такое действие не противозаконно, скорее всего, а в морально-этической сфере большой бизнес давно играет не по правилам, совершенно пренебрегая не только репутацией морально-этическими нормами, а очень часто забывая о последствиях своих действий, а тем более о человеческих деловых принципах, дипломатических, иногда - даже о человеческих судьбах", - считает эксперт.

Соответственно, по мнению Дзивидзинского, этот борд - своеобразное предупреждение для суда, которым в место этого Scania Украина продемонстрировала слабость своей позиции.

"В определенной степени это предупреждение о последствиях в случае принятия решения не в их пользу, чем они (Scania - ред.) определенным образом сдают свои позиции", - считает политолог.

Добавим, ранее адвокат Киевской областной коллегии адвокатуры Иван Пасикун заявил, что с помощью бордов Scania все-таки пытается влиять на решения судей.

"Честно говоря, это какой-то испанский стыд. Компания, которая еще недавно призналась в том, что систематически занималась взяточничеством в Индии, прямо сейчас пытается оказывать давление на украинский суд. Билборды, призывающие принять желаемое для компании решение, расклеиваются в радиусе ста метров у киевского суда! (...) Как это следует воспринимать? Как проявление неуважения и оказание давления на украинский суд или завуалированный шантаж Украины тем, что могут прекратить инвестиции", - предполагает Пасикун.

Дополнение

Напомним, шведский производитель грузовиков Scania во время судебного конфликта с бывшим украинским дилером "Журавлына" обращался к Министерству юстиции Украины, обвиняя суд первой инстанции в противоправном решении в пользу отечественного предприятия. Однако в Минюсте быстро остановили подобные заявления: там подчеркнули, "что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается", поэтому "Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс".

"Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды", - отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом - в судебном порядке.

Справка

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже около девяти лет. В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа "Журавлыны" за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг.

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