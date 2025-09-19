$41.250.05
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Житомирі правоохоронці встановлюють свідків смертельної ДТП, що сталася 18 вересня на вулиці Чуднівській. Внаслідок наїзду 23-річного водія Volkswagen CC на 51-річного пішохода, останній отримав травми та помер уночі в лікарні.

Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків

У Житомирі правоохоронці встановлюють свідків після смертельної ДТП, у якій загинув прокурор, повідомили у ГУНП у Житомирській області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

ДТП, за даними поліції, сталася 18 вересня близько 19:35 на вулиці Чуднівській в обласному центрі.

"Поліцейські збирають важливу для розслідування інформацію та просять відгукнутися свідків і очевидців події", - наголосили у поліції.

Поліція закликала, "якщо ви стали очевидцем події, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, або володієте іншими даними, що можуть допомогти слідству", звернутися до поліції.

За даними поліції, "попередньо, 23-річний житомирянин, водій автомобіля Volkswagen CC, рухаючись вулицею Чуднівською, здійснив наїзд на 51-річного жителя обласного центру, який перетинав автошлях".

"У результаті ДТП пішохід отримав травми, його було госпіталізовано. На жаль, уночі чоловік помер", - вказали у поліції.

Кваліфікація - ч. 2 ст. 286 ККУ.

Нагадаємо

У Житомирі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Житомирі 18 вересня. 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури загинув після наїзду водія Volkswagen на пішохідному переході, повідомили у прокуратурі.

УНН стали відомі деталі трагедії. Загиблий - прокурор Руслан Чорноус. Чоловіка на пішохідному переході, за даними джерел, збив військовослужбовець.

Юлія Шрамко

