Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 5418 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 13062 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 28533 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 52877 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 37799 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 47481 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63988 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28699 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23493 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 44323 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.2м/с
59%
754мм
Популярные новости
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 9850 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 31876 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 25403 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 3546 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 3294 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 13072 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 38805 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63991 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 44102 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 44325 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Юлия Свириденко
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 14060 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 33659 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 32432 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 32229 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 30378 просмотра
Актуальное
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Житомире правоохранители устанавливают свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 18 сентября на улице Чудновской. В результате наезда 23-летнего водителя Volkswagen CC на 51-летнего пешехода, последний получил травмы и скончался ночью в больнице.

Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей

В Житомире правоохранители устанавливают свидетелей после смертельного ДТП, в котором погиб прокурор, сообщили в ГУНП в Житомирской области в пятницу, пишет УНН.

Подробности

ДТП, по данным полиции, произошло 18 сентября около 19:35 на улице Чудновской в областном центре.

"Полицейские собирают важную для расследования информацию и просят откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия", - подчеркнули в полиции.

Полиция призвала, "если вы стали очевидцем происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, или владеете другими данными, которые могут помочь следствию", обратиться в полицию.

По данным полиции, "предварительно, 23-летний житомирянин, водитель автомобиля Volkswagen CC, двигаясь по улице Чудновской, совершил наезд на 51-летнего жителя областного центра, который пересекал автодорогу".

"В результате ДТП пешеход получил травмы, он был госпитализирован. К сожалению, ночью мужчина скончался", - указали в полиции.

Квалификация - ч. 2 ст. 286 УКУ.

Напомним

В Житомире правоохранители открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Житомире 18 сентября. 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры погиб после наезда водителя Volkswagen на пешеходном переходе, сообщили в прокуратуре.

УНН стали известны детали трагедии. Погибший - прокурор Руслан Черноус. Мужчину на пешеходном переходе, по данным источников, сбил военнослужащий.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомир