Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
Киев • УНН
В Житомире правоохранители устанавливают свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 18 сентября на улице Чудновской. В результате наезда 23-летнего водителя Volkswagen CC на 51-летнего пешехода, последний получил травмы и скончался ночью в больнице.
В Житомире правоохранители устанавливают свидетелей после смертельного ДТП, в котором погиб прокурор, сообщили в ГУНП в Житомирской области в пятницу, пишет УНН.
Подробности
ДТП, по данным полиции, произошло 18 сентября около 19:35 на улице Чудновской в областном центре.
"Полицейские собирают важную для расследования информацию и просят откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия", - подчеркнули в полиции.
Полиция призвала, "если вы стали очевидцем происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, или владеете другими данными, которые могут помочь следствию", обратиться в полицию.
По данным полиции, "предварительно, 23-летний житомирянин, водитель автомобиля Volkswagen CC, двигаясь по улице Чудновской, совершил наезд на 51-летнего жителя областного центра, который пересекал автодорогу".
"В результате ДТП пешеход получил травмы, он был госпитализирован. К сожалению, ночью мужчина скончался", - указали в полиции.
Квалификация - ч. 2 ст. 286 УКУ.
Напомним
В Житомире правоохранители открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Житомире 18 сентября. 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры погиб после наезда водителя Volkswagen на пешеходном переходе, сообщили в прокуратуре.
УНН стали известны детали трагедии. Погибший - прокурор Руслан Черноус. Мужчину на пешеходном переходе, по данным источников, сбил военнослужащий.