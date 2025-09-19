Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор ввечері 18 вересня. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як розповіли в прокуратурі, учора, близько 19:30, у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) - йдеться у повідомленні ОГП.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Житомирській області.

Офіс Генерального прокурора висловив щирі співчуття близьким та рідним з приводу трагічної смерті нашого колеги. "Він був чудовим фахівцем і доброю людиною", - додали в ОГП.

Доповнення

УНН стали відомі деталі трагедії. Загиблий - прокурор Руслан Чорноус. За нашою інформацією, прокурара на пішохідному переході збив військовослужбовець.