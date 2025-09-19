$41.250.05
Ексклюзив
07:43 • 3392 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 10772 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 27388 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 51596 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 36881 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 46910 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 62839 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28599 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23431 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 43505 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у Житомирі, що сталася 18 вересня. 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури загинув після наїзду водія Volkswagen на пішохідному переході.

Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор ввечері 18 вересня. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як розповіли в прокуратурі, учора, близько 19:30, у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)

- йдеться у повідомленні ОГП.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Житомирській області.

Офіс Генерального прокурора висловив щирі співчуття близьким та рідним з приводу трагічної смерті нашого колеги. "Він був чудовим фахівцем і доброю людиною", - додали в ОГП.

Доповнення 

УНН стали відомі деталі трагедії. Загиблий - прокурор Руслан Чорноус. За нашою інформацією, прокурара  на пішохідному переході збив військовослужбовець.

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Житомир