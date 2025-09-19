У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події

Вчора, 18 вересня, під колесами авто у загинув прокурор Чуднівської окружної прокуратури. УНН стали відомі деталі трагедії.

Деталі

Подія сталася ввечері. Водій авто Volkswagen (за нашою інформацією військовослужбовець) збив пішохода на пішохідному переході.

Цим пішоходом був прокурор Руслан Чорноус. Від отриманих травм він вночі помер у лікарні.

Водія затримано.

