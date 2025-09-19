У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події

$41.250.05
48.770.12
ukru
Ексклюзив
07:43 • 2110 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 9568 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 26935 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 51102 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 36508 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 46695 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 62289 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28568 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23413 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 43120 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.1м/с
61%
755мм
Популярнi новини
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 8544 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 12628 перегляди
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику18 вересня, 22:59 • 7098 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 30474 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 23696 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 9664 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 37436 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 62320 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 42891 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 43140 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Владислав Косіняк-Камиш
Кароль Навроцький
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 13381 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 33031 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 31861 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 31682 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 29886 перегляди
Актуальне
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin
Fox News
E-6 Mercury

У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події

Київ • УНН

 • 2148 перегляди

Прокурор Чуднівської окружної прокуратури Руслан Чорноус загинув у ДТП у Житомирі. Його збив водій Volkswagen на пішохідному переході.

У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події

Вчора, 18 вересня, під колесами авто у загинув прокурор Чуднівської окружної прокуратури. УНН стали відомі деталі трагедії.

Деталі

Подія сталася ввечері. Водій авто Volkswagen (за нашою інформацією військовослужбовець) збив пішохода на пішохідному переході.

Цим пішоходом був прокурор Руслан Чорноус. Від отриманих травм він вночі помер у лікарні.

Водія затримано.

П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру18.09.25, 17:58 • 11828 переглядiв

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Volkswagen
Житомир