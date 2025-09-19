В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Киев • УНН
Прокурор Чудновской окружной прокуратуры Руслан Черноус погиб в ДТП в Житомире. Его сбил водитель Volkswagen на пешеходном переходе.
Вчера, 18 сентября, под колесами авто погиб прокурор Чудновской окружной прокуратуры. УНН стали известны детали трагедии.
Детали
Происшествие произошло вечером. Водитель авто Volkswagen (по нашей информации военнослужащий) сбил пешехода на пешеходном переходе.
Этим пешеходом был прокурор Руслан Черноус. От полученных травм он ночью скончался в больнице.
Водитель задержан.
