Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Правоохранители начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в Житомире, произошедшего 18 сентября. 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры погиб после наезда водителя Volkswagen на пешеходном переходе.

Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование

Правоохранители начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор вечером 18 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как рассказали в прокуратуре, вчера, около 19:30, в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Им оказался 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП потерпевший получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)

- говорится в сообщении ОГП.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Житомирской области.

Офис Генерального прокурора выразил искренние соболезнования близким и родным по поводу трагической смерти нашего коллеги. "Он был отличным специалистом и добрым человеком", - добавили в ОГП.

Дополнение 

УНН стали известны детали трагедии. Погибший - прокурор Руслан Черноус. По нашей информации, прокурора на пешеходном переходе сбил военнослужащий.

Татьяна Краевская

