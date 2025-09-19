Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
Киев • УНН
Правоохранители начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в Житомире, произошедшего 18 сентября. 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры погиб после наезда водителя Volkswagen на пешеходном переходе.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор вечером 18 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как рассказали в прокуратуре, вчера, около 19:30, в городе Житомир по улице Чудновской водитель Volkswagen на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Им оказался 51-летний работник Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП потерпевший получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.
Под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)
Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Житомирской области.
Офис Генерального прокурора выразил искренние соболезнования близким и родным по поводу трагической смерти нашего коллеги. "Он был отличным специалистом и добрым человеком", - добавили в ОГП.
Дополнение
УНН стали известны детали трагедии. Погибший - прокурор Руслан Черноус. По нашей информации, прокурора на пешеходном переходе сбил военнослужащий.