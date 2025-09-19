Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році

$41.250.05
08:43 • 15658 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 18715 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 29345 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 36380 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 59986 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 41614 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50397 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71368 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29121 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23769 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Популярнi новини
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 33346 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 13802 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 13197 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 8844 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 3972 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 29345 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 45984 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71368 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 50766 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 50787 перегляди
УНН Lite
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 90 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 17394 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 36756 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 35282 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 35018 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Команда Cadillac у Формулі-1 підтвердила багаторічне партнерство з Jim Beam, зробивши виробника бурбона своїм офіційним партнером зі світу міцних спиртних напоїв. Це зміцнює ідентичність Cadillac як американського учасника та розширює присутність Jim Beam на міжнародних ринках.

Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році

Команда Cadillac у "Формулі-1" уклала угоду про глобальне партнерство з Jim Beam, пов'язавши американську спадщину зі своїм дебютом у 2026 році, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Довгоочікуваний дебют Cadillac у F1 у 2026 році отримав можливість торкнутися американської спадщини. Автовиробник підтвердив багаторічне партнерство з Jim Beam, зробивши виробника бурбона своїм офіційним партнером зі світу міцних спиртних напоїв. Для Cadillac цей крок зміцнює його ідентичність як гордого американського учасника на стартовій решітці, де домінують європейські марки, зазначає видання. Для Jim Beam, як зауважується, це шанс розширити свою присутність на міжнародних ринках завдяки величезній світовій аудиторії "Формули-1".

Угода наголошує, наскільки серйозно GM інвестує у свою програму автоспорту. 

На перший погляд, поєднання бренду віскі та команди "Формули-1" може здатися дивним. Але у Cadillac і Jim Beam є історія, що налічує майже сторіччя: засновник Jim Beam колись перевозив свої фірмові дріжджі в Cadillac, щоб зберегти їх у безпеці. Сьогодні Фред Ное, головний винокур Beam у сьомому поколінні, досі їздить на одному з них.

Цей історичний сюжет робить партнерство чимось більшим, ніж просто розміщення логотипу. Він надає Cadillac F1 справжнього культурного зв'язку, особливо важливого для впізнаваності на ринках, де першим болідом Cadillac F1, імовірно, буде машина з двигуном Ferrari, в той час як GM розробляє власний силовий агрегат, зазначає видання.

Маркетингова синергія також буде посилена проектами у сфері розваг. Голлівуд уже долучився: Кіану Рівз знімає документальний фільм про "Формулу-1", про нову команду Cadillac, який обіцяє розповісти про перешкоди, політику та високі ставки на шляху Cadillac до "Формули-1". 

"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30.06.25, 10:19 • 125417 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортУНН LiteАвто
General Motors