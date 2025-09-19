Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році

Команда Cadillac у "Формулі-1" уклала угоду про глобальне партнерство з Jim Beam, пов'язавши американську спадщину зі своїм дебютом у 2026 році, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Довгоочікуваний дебют Cadillac у F1 у 2026 році отримав можливість торкнутися американської спадщини. Автовиробник підтвердив багаторічне партнерство з Jim Beam, зробивши виробника бурбона своїм офіційним партнером зі світу міцних спиртних напоїв. Для Cadillac цей крок зміцнює його ідентичність як гордого американського учасника на стартовій решітці, де домінують європейські марки, зазначає видання. Для Jim Beam, як зауважується, це шанс розширити свою присутність на міжнародних ринках завдяки величезній світовій аудиторії "Формули-1".

Угода наголошує, наскільки серйозно GM інвестує у свою програму автоспорту.

На перший погляд, поєднання бренду віскі та команди "Формули-1" може здатися дивним. Але у Cadillac і Jim Beam є історія, що налічує майже сторіччя: засновник Jim Beam колись перевозив свої фірмові дріжджі в Cadillac, щоб зберегти їх у безпеці. Сьогодні Фред Ное, головний винокур Beam у сьомому поколінні, досі їздить на одному з них.

Цей історичний сюжет робить партнерство чимось більшим, ніж просто розміщення логотипу. Він надає Cadillac F1 справжнього культурного зв'язку, особливо важливого для впізнаваності на ринках, де першим болідом Cadillac F1, імовірно, буде машина з двигуном Ferrari, в той час як GM розробляє власний силовий агрегат, зазначає видання.

Маркетингова синергія також буде посилена проектами у сфері розваг. Голлівуд уже долучився: Кіану Рівз знімає документальний фільм про "Формулу-1", про нову команду Cadillac, який обіцяє розповісти про перешкоди, політику та високі ставки на шляху Cadillac до "Формули-1".

