Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году

10:27 • 3332 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против РФ: его должны представить сегодня
08:43 • 19847 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 22071 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 34578 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 38856 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 61792 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 42665 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51079 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 73978 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29254 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 34578 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 48598 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 73978 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 53172 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 53137 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 114 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 1772 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 18676 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 37940 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 36406 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Команда Cadillac в Формуле-1 подтвердила многолетнее партнерство с Jim Beam, сделав производителя бурбона своим официальным партнером в мире крепких спиртных напитков. Это укрепляет идентичность Cadillac как американского участника и расширяет присутствие Jim Beam на международных рынках.

Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году

Команда Cadillac в "Формуле-1" заключила соглашение о глобальном партнерстве с Jim Beam, связав американское наследие со своим дебютом в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Долгожданный дебют Cadillac в F1 в 2026 году получил возможность прикоснуться к американскому наследию. Автопроизводитель подтвердил многолетнее партнерство с Jim Beam, сделав производителя бурбона своим официальным партнером из мира крепких спиртных напитков. Для Cadillac этот шаг укрепляет его идентичность как гордого американского участника на стартовой решетке, где доминируют европейские марки, отмечает издание. Для Jim Beam, как отмечается, это шанс расширить свое присутствие на международных рынках благодаря огромной мировой аудитории "Формулы-1".

Соглашение подчеркивает, насколько серьезно GM инвестирует в свою программу автоспорта. 

На первый взгляд, сочетание бренда виски и команды "Формулы-1" может показаться странным. Но у Cadillac и Jim Beam есть история, насчитывающая почти столетие: основатель Jim Beam когда-то перевозил свои фирменные дрожжи в Cadillac, чтобы сохранить их в безопасности. Сегодня Фред Ноэ, главный винокур Beam в седьмом поколении, до сих пор ездит на одном из них.

Этот исторический сюжет делает партнерство чем-то большим, чем просто размещение логотипа. Он придает Cadillac F1 настоящую культурную связь, особенно важную для узнаваемости на рынках, где первым болидом Cadillac F1, вероятно, будет машина с двигателем Ferrari, в то время как GM разрабатывает собственный силовой агрегат, отмечает издание.

Маркетинговая синергия также будет усилена проектами в сфере развлечений. Голливуд уже подключился: Киану Ривз снимает документальный фильм о "Формуле-1", о новой команде Cadillac, который обещает рассказать о препятствиях, политике и высоких ставках на пути Cadillac к "Формуле-1". 

"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30.06.25, 10:19 • 125417 просмотров

Юлия Шрамко

СпортУНН LiteАвто
General Motors