Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году

Команда Cadillac в "Формуле-1" заключила соглашение о глобальном партнерстве с Jim Beam, связав американское наследие со своим дебютом в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Долгожданный дебют Cadillac в F1 в 2026 году получил возможность прикоснуться к американскому наследию. Автопроизводитель подтвердил многолетнее партнерство с Jim Beam, сделав производителя бурбона своим официальным партнером из мира крепких спиртных напитков. Для Cadillac этот шаг укрепляет его идентичность как гордого американского участника на стартовой решетке, где доминируют европейские марки, отмечает издание. Для Jim Beam, как отмечается, это шанс расширить свое присутствие на международных рынках благодаря огромной мировой аудитории "Формулы-1".

Соглашение подчеркивает, насколько серьезно GM инвестирует в свою программу автоспорта.

На первый взгляд, сочетание бренда виски и команды "Формулы-1" может показаться странным. Но у Cadillac и Jim Beam есть история, насчитывающая почти столетие: основатель Jim Beam когда-то перевозил свои фирменные дрожжи в Cadillac, чтобы сохранить их в безопасности. Сегодня Фред Ноэ, главный винокур Beam в седьмом поколении, до сих пор ездит на одном из них.

Этот исторический сюжет делает партнерство чем-то большим, чем просто размещение логотипа. Он придает Cadillac F1 настоящую культурную связь, особенно важную для узнаваемости на рынках, где первым болидом Cadillac F1, вероятно, будет машина с двигателем Ferrari, в то время как GM разрабатывает собственный силовой агрегат, отмечает издание.

Маркетинговая синергия также будет усилена проектами в сфере развлечений. Голливуд уже подключился: Киану Ривз снимает документальный фильм о "Формуле-1", о новой команде Cadillac, который обещает рассказать о препятствиях, политике и высоких ставках на пути Cadillac к "Формуле-1".

