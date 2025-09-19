$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 10057 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 8978 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 15006 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 30462 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 30728 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48526 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43992 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64886 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44663 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52354 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Гурт Massive Attack прибрав свої треки зі Spotify, протестуючи проти інвестицій Даніеля Ека у компанію Helsing, що розробляє військові технології ШІ. Це сталося одночасно з приєднанням до кампанії «Ні музиці геноциду».

Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
instagram.com/massiveattackofficial

Легендарний гурт Massive Attack прибрав свої треки зі Spotify на знак протесту проти інвестицій генерального директора сервісу Даніеля Ека в компанію, що розробляє військові технології штучного інтелекту. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Massive Attack стали черговим гуртом - і першим мейджор-лейблом - який вилучив свій каталог зі Spotify на знак протесту проти інвестування засновником Даніелем Еком 600 мільйонів євро у компанію Helsing, що займається військовим штучним інтелектом, ідеться у публікації.

Про вихід зі Spotify гурт Massive Attack повідомив одночасно з приєднанням до нової кампанії "Ні музиці геноциду", у межах якої понад 400 виконавців та лейблів обмежують доступ до своїх треків на стрімінгових сервісах в Ізраїлі.

У своїй заяві гурт зазначив:

Незалежно від цієї ініціативи та з огляду на (повідомлені) значні інвестиції свого генерального директора в компанію, що виробляє військові боєприпаси, дрони та технології штучного інтелекту, інтегровані у винищувачі, Massive Attack звернулися з окремим проханням до нашого лейбла видалити нашу музику зі стрімінгового сервісу Spotify на всіх територіях

Доповнення

У червні венчурна компанія Даніеля Ека Prima Materia стала головним інвестором у новому раунді фінансування оборонно-технологічної компанії Helsing. Її програмне забезпечення на базі штучного інтелекту аналізує дані з бойових сенсорів та систем озброєння, допомагаючи ухвалювати рішення безпосередньо під час бою. Окрім того, компанія працює над створенням власного військового дрона HX-2. Сам Ек обіймає посаду голови правління Helsing, пише видання.

Майже 60% українців вже користуються штучним інтелектом - опитування19.09.25, 11:18 • 2282 перегляди

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Ізраїль
The Guardian
Даніель Ек
Spotify