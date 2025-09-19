Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ

Легендарний гурт Massive Attack прибрав свої треки зі Spotify на знак протесту проти інвестицій генерального директора сервісу Даніеля Ека в компанію, що розробляє військові технології штучного інтелекту. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Massive Attack стали черговим гуртом - і першим мейджор-лейблом - який вилучив свій каталог зі Spotify на знак протесту проти інвестування засновником Даніелем Еком 600 мільйонів євро у компанію Helsing, що займається військовим штучним інтелектом, ідеться у публікації.

Про вихід зі Spotify гурт Massive Attack повідомив одночасно з приєднанням до нової кампанії "Ні музиці геноциду", у межах якої понад 400 виконавців та лейблів обмежують доступ до своїх треків на стрімінгових сервісах в Ізраїлі.

У своїй заяві гурт зазначив:

Незалежно від цієї ініціативи та з огляду на (повідомлені) значні інвестиції свого генерального директора в компанію, що виробляє військові боєприпаси, дрони та технології штучного інтелекту, інтегровані у винищувачі, Massive Attack звернулися з окремим проханням до нашого лейбла видалити нашу музику зі стрімінгового сервісу Spotify на всіх територіях