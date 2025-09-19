Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Киев • УНН
Группа Massive Attack убрала свои треки из Spotify, протестуя против инвестиций Даниэля Эка в компанию Helsing, разрабатывающую военные технологии ИИ. Это произошло одновременно с присоединением к кампании «Нет музыке геноцида».
Легендарная группа Massive Attack удалила свои треки из Spotify в знак протеста против инвестиций генерального директора сервиса Даниэля Эка в компанию, разрабатывающую военные технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Massive Attack стали очередной группой - и первым мейджор-лейблом - которая изъяла свой каталог из Spotify в знак протеста против инвестирования основателем Даниэлем Эком 600 миллионов евро в компанию Helsing, занимающуюся военным искусственным интеллектом, говорится в публикации.
О выходе из Spotify группа Massive Attack сообщила одновременно с присоединением к новой кампании "Нет музыке геноцида", в рамках которой более 400 исполнителей и лейблов ограничивают доступ к своим трекам на стриминговых сервисах в Израиле.
В своем заявлении группа отметила:
Независимо от этой инициативы и учитывая (сообщенные) значительные инвестиции своего генерального директора в компанию, производящую военные боеприпасы, дроны и технологии искусственного интеллекта, интегрированные в истребители, Massive Attack обратились с отдельной просьбой к нашему лейблу удалить нашу музыку со стримингового сервиса Spotify на всех территориях
Дополнение
В июне венчурная компания Даниэля Эка Prima Materia стала главным инвестором в новом раунде финансирования оборонно-технологической компании Helsing. Ее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта анализирует данные с боевых сенсоров и систем вооружения, помогая принимать решения непосредственно во время боя. Кроме того, компания работает над созданием собственного военного дрона HX-2. Сам Эк занимает должность председателя правления Helsing, пишет издание.
Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос19.09.25, 11:18 • 2282 просмотра