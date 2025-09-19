Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 10083 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 9028 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 15042 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 30483 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 30747 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 48553 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44005 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64890 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44666 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52358 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
53%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 24339 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 24036 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 19527 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 16518 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 17567 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 10075 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 15032 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 48546 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 56528 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 81719 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Турция
Литва
Реклама
УНН Lite
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 108 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 7456 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 9624 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22405 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 41615 просмотра
Актуальное
ТикТок
Ми-8
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ

Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Группа Massive Attack убрала свои треки из Spotify, протестуя против инвестиций Даниэля Эка в компанию Helsing, разрабатывающую военные технологии ИИ. Это произошло одновременно с присоединением к кампании «Нет музыке геноцида».

Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
instagram.com/massiveattackofficial

Легендарная группа Massive Attack удалила свои треки из Spotify в знак протеста против инвестиций генерального директора сервиса Даниэля Эка в компанию, разрабатывающую военные технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Massive Attack стали очередной группой - и первым мейджор-лейблом - которая изъяла свой каталог из Spotify в знак протеста против инвестирования основателем Даниэлем Эком 600 миллионов евро в компанию Helsing, занимающуюся военным искусственным интеллектом, говорится в публикации.

О выходе из Spotify группа Massive Attack сообщила одновременно с присоединением к новой кампании "Нет музыке геноцида", в рамках которой более 400 исполнителей и лейблов ограничивают доступ к своим трекам на стриминговых сервисах в Израиле.

В своем заявлении группа отметила:

Независимо от этой инициативы и учитывая (сообщенные) значительные инвестиции своего генерального директора в компанию, производящую военные боеприпасы, дроны и технологии искусственного интеллекта, интегрированные в истребители, Massive Attack обратились с отдельной просьбой к нашему лейблу удалить нашу музыку со стримингового сервиса Spotify на всех территориях

Дополнение

В июне венчурная компания Даниэля Эка Prima Materia стала главным инвестором в новом раунде финансирования оборонно-технологической компании Helsing. Ее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта анализирует данные с боевых сенсоров и систем вооружения, помогая принимать решения непосредственно во время боя. Кроме того, компания работает над созданием собственного военного дрона HX-2. Сам Эк занимает должность председателя правления Helsing, пишет издание.

Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос19.09.25, 11:18 • 2282 просмотра

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Израиль
Хранитель
Даниэль Эк
Spotify