Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ

Легендарная группа Massive Attack удалила свои треки из Spotify в знак протеста против инвестиций генерального директора сервиса Даниэля Эка в компанию, разрабатывающую военные технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Massive Attack стали очередной группой - и первым мейджор-лейблом - которая изъяла свой каталог из Spotify в знак протеста против инвестирования основателем Даниэлем Эком 600 миллионов евро в компанию Helsing, занимающуюся военным искусственным интеллектом, говорится в публикации.

О выходе из Spotify группа Massive Attack сообщила одновременно с присоединением к новой кампании "Нет музыке геноцида", в рамках которой более 400 исполнителей и лейблов ограничивают доступ к своим трекам на стриминговых сервисах в Израиле.

В своем заявлении группа отметила:

Независимо от этой инициативы и учитывая (сообщенные) значительные инвестиции своего генерального директора в компанию, производящую военные боеприпасы, дроны и технологии искусственного интеллекта, интегрированные в истребители, Massive Attack обратились с отдельной просьбой к нашему лейблу удалить нашу музыку со стримингового сервиса Spotify на всех территориях