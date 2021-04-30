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Народный депутат: билбордами Scania напротив суда должны заняться правоохранительные органы

Народный депутат: билбордами Scania напротив суда должны заняться правоохранительные органы

Киев  •  УНН

 • 19491 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народный депутат из “Европейской солидарности” Михаил Бондарь считает, что правоохранительные органы должны предоставить профессиональную оценку билборда шведского производителя грузовиков Scania, который установлен в ста метрах от здания Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает апелляционный иск против иностранцев к украинской компании “Журавлына”.

Цитата

“Здесь должны вмешаться правоохранители, разобраться с бордами и дать свою профессиональную оценку. Это, вероятно, может быть давлением на суд, поскольку речь идет о борде, который повесила одна из сторон. Я, например, сейчас нахожусь на суде по так называемому делу Шеремета, и сюда приходят активисты с плакатами — и это не давление на суд, а освещение общественного мнения. А в данном случае речь идет об одном из участников судебного процесса. Поэтому из-за вероятного давления на суд, должны вмешаться правоохранители”, — считает народный депутат Бондарь.

Что было раньше

Шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд рядом со зданием Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия “Журавлына”. Рекламный щит, расположенный в 100 метрах от здания суда, говорит: “Верховенство права — залог инвестиций” с грузовиком Scania и брендированием.

Эксперты осудили подобные манипуляции со стороны шведского производителя грузовиков, а некоторые даже назвали проявлением слабости позиции Scania в суде.

Scania VS. “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украины опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжения не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа “Журавлыны” за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции постоянно присутствуют на апелляционных судебных заседаниях.

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