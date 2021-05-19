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Шведский гигант Scania не уверен в своей правовой позиции в апелляционном суде - адвокат

Киев • УНН

 • 16852 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины против решения суда первой инстанции в пользу украинской компании "Журавлына". Однако, информационная волна и политическое лоббирование интересов Scania свидетельствуют о том, что шведский производитель грузовиков пытается ускорить решение судебного конфликта из-за того, что крайне не уверен в собственной правовой позиции, считает председатель общественной организации "Правовое государство", адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

Шведский гигант Scania не уверен в своей правовой позиции в апелляционном суде - адвокат

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Цитата:

"Scania не уверены в своей правовой позиции, но стараются как можно скорее отменить, по их мнению, незаконное решение. Любые действия другой стороны по переносу они, конечно, будут называть умышленным затягиванием процесса и наличием решения против них (хотя и не вступившим пока в законную силу). Понятно, информационная атака со стороны Scania была, но я считаю, что нужно придерживаться норм украинского законодательства: если было объективное основание для переноса, значит суд перенес", - подчеркнул Кравец.

Детали

Как эксперт, адвокат уверен, что в Украине достаточно правовых и справедливых инструментов для отстаивания своей позиции.

"В любом случае в этом споре суд поставит точку. Тем более, есть еще третья кассационная инстанция: если какую-то из сторон не удовлетворит решение апелляционного суда, у них есть возможность обратиться еще в Верховный Суд с кассационной жалобой на это решение", - подытожил Кравец.

Дополнение

Отметим, что рассмотрение судебного дела Scania против "Журавлына" перенесено на среду, 26 мая. Адвокаты истцов, принявших участие в судебном заседании, предложение суда по переносу рассмотрения поддержали.

Напомним, ранее украинский дилер "Журавлына" в эксклюзивном материале УНН объяснил свои судебные претензии на 123 миллионов к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины.

Контекст: "Журавлына" VS Scania

В 2020 году украинский дилер "Журавлына" выиграл судебный иск к Scania Украины на 123 млн грн недополученного за 2012-2017 гг. В свою очередь Scania Украина подала апелляцию, назвав решение суда необоснованным и коррумпированным.

Напомним, что бывший исполнительный директор шведского дистрибьютора Андреас Пуэккер выступил в этой ситуации на защиту украинцев. По его словам, причиной конфликта и последующих судебных процессов шведского импортера с украинским дилером "Журавлына" стали новые невыгодные условия контракта для украинских дилеров и давление со стороны тогдашнего руководства Scania Украина.

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