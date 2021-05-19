Шведський гігант Scania не впевнений у своїй правовій позиції в апеляційному суді - адвокат

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“Scania не впевнені у своїй правовій позиції, але намагаються якомога швидше скасувати, на їхню думку, незаконне рішення. Будь-які дії іншої сторони з перенесення вони, звичайно, будуть називати умисним затягуванням процесу і наявністю рішення проти них (хоча і не набрав поки законної сили). Зрозуміло, інформаційна атака з боку Scania була, але я вважаю, що потрібно дотримуватися норм українського законодавства: якщо було об’єктивне підґрунтя для перенесення, значить суд переніс”, - підкреслив Кравець.

Деталі

Як експерт, адвокат впевнений, що в Україні достатньо правових і справедливих інструментів для відстоювання своєї позиції.

“У будь-якому випадку в цьому спорі суд поставить крапку. Тим більше, є ще третя касаційна інстанція: якщо якусь зі сторін не задовольнить рішення апеляційного суду, у них є можливість звернутися ще до Верховного Суду з касаційною скаргою на це рішення”, - підсумував Кравець.

Доповнення

Відзначимо, що розгляд судової справи Scania проти “Журавлина” перенесено на середу, 26 травня. Адвокати позивачів, які взяли участь в судовому засіданні, пропозицію суду з перенесення розгляду підтримали.

Нагадаємо, раніше український дилер “Журавлина” в ексклюзивному матеріалі УНН пояснив свої судові претензії на 123 мільйони до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна.

Контекст: “Журавлина” VS Scania

У 2020 році український дилер “Журавлина” виграв судовий позов до Scania Україна на 123 млн грн недоотриманого за 2012-2017 рр. Своєю чергою Scania Україна подала апеляцію, назвавши рішення суду необґрунтованим та корумпованим.

Нагадаємо, що колишній виконавчий директор шведського дистриб’ютора Андреас Пуеккер виступив у цій ситуації на захист українців. За його словами, причиною конфлікту і подальших судових процесів шведського імпортера з українським дилером “Журавлина” стали нові невигідні умови контракту для українських дилерів і тиск з боку тодішнього керівництва Scania Україна.