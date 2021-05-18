Суд отложил рассмотрение дела на 123 миллионов гривен между Scania и "Журавлына"

Такое решение суд принял сегодня, 18 мая.

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"Предлагается рассмотрение дела в среду, 26 мая, в 11:00", - отметил судья Геннадий Коробенко.

Детали

Отметим, что адвокаты истцов, принявших участие в судебном заседании, предложение суда поддержали.

Scania VS "Журавлына": суть конфликта

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже около девяти лет.

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа "Журавлыны" за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Scania Украина заручилась поддержкой народных депутатов из "Слуги народа", в частности, главы Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.

Позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Такие заявления многие эксперты считают проявлением неуважения со стороны другого государства к украинским судьям и Украине в целом. Из последних, по мнению экспертов, попыток давления на суд со стороны Scania можно назвать размещение рядом со зданием Северного апелляционного хозяйственного суда билборда с символикой компании и намеком на то, что от решений суда зависят инвестиции в Украину.

При этом за это время украинской компании "Журавлына" в судебном порядке удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.