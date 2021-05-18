Суд відклав розгляд справи на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина”

Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 18 травня.

Цитата:

"Пропонується розгляд справи у середу, 26 травня, об 11 годині”, — вказав головуючий суддя Геннадій Коробенко.

Деталі

Зазначимо, що адвокати позивачів, які взяли участь у судовому засіданні, пропозицію суду підтримали.

Scania VS “Журавлина”: суть конфлікту

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Scania Україна заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції.

Позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням.

Такі заяви багато експертів вважають проявом неповаги з боку іншої держави до українських суддів і України в цілому.

Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії так натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну.

При цьому за цей час українській компанії “Журавлина” в судовому порядку вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.