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Суд відклав розгляд справи на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Північний апеляційний господарський суд переніс засідання щодо розгляду апеляційної скарги дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти рішення суду першої інстанції на користь української компанії “Журавлина”, передає кореспондент УНН.

Суд відклав розгляд справи на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина”

Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 18 травня.

Цитата:

"Пропонується розгляд справи у середу, 26 травня, об 11 годині”, — вказав головуючий суддя Геннадій Коробенко.

Деталі

Зазначимо, що адвокати позивачів, які взяли участь у судовому засіданні, пропозицію суду підтримали.

Scania VS “Журавлина”: суть конфлікту

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Scania Україна заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції.

Позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням.

Такі заяви багато експертів вважають проявом неповаги з боку іншої держави до українських суддів і України в цілому. 
Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії так натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну.

При цьому за цей час українській компанії “Журавлина” в судовому порядку вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

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