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Суд Scania против "Журавлыны" перенесли на июнь: стала известна трагическая причина

Киев • УНН

 • 30173 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины против решения суда первой инстанции в пользу украинской компании "Журавлына", передает корреспондент УНН.

Суд Scania против "Журавлыны" перенесли на июнь: стала известна трагическая причина

Такое решение суд принял сегодня, 26 мая. Суд перенесли в связи со смертью одного из адвокатов компании "Журавлына" - 44-летнего Александра Масленко.

Цитата:

"Причина - достаточно трагичная. Поступило ходатайство от фирмы "Журавлына", в котором сообщается о смерти ее представителя - Масленко. 23 мая, то есть - в воскресенье", - отметил судья Геннадий Коробенко.

Детали

Отметим, что еще один адвокат компании "Журавлына" не смог явиться на судебное заседание из-за ухудшения состояния здоровья.

Впрочем, адвокаты Scania попросили судей не затягивать рассмотрение дела, чтобы это "не превращалось в историю, которая никогда не заканчивается", несмотря на то, что объективные обстоятельства, согласно которым "Журавлына" подала ходатайство об отсрочке, никоим образом не свидетельствуют о намерение украинской компании каким-то образом затягивать рассмотрение дела.

Добавим, что представители Scania Украины приехали к зданию суда на фирменном грузовике, с плакатом с надписью: "Скания Украина за справедливое правосудие". Впрочем, как только корреспонденты УНН попытались сфотографировать этот факт, представители истцов быстро убрали плакат. Добавим, что эксперты считают размещение билбордов Scania напротив суда попыткой давления на судебный процесс.

Дополнение

Напомним, заседание суда по делу Scania против "Журавлыны" было перенесено в частности из-за внезапного плохого самочувствия адвоката Александра Масленко, что вызвало недовольство адвокатов шведской стороны.

Scania VS "Журавлына": суть конфликта

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже около девяти лет.

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа "Журавлыны" за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Scania Украина заручилась поддержкой народных депутатов из "Слуги народа", в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.

Позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом. Такие заявления многие эксперты считают проявлением неуважения со стороны другого государства к украинским судьям и Украине в целом.

С последних, по мнению экспертов, попыток давления на суд со стороны Scania можно назвать размещение рядом со зданием Северного апелляционного хозяйственного суда билборда с символикой компании намеком на то, что от решений суда зависят инвестиции в Украину.

При этом за это время украинской компании "Журавлына" в судебном порядке удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

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