СБУ про підозрюваного у вбивстві активіста Ганула в Одесі: він виявився 46-річним дезертиром

Затриманий підозрюваний у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі, 46-річний дезертир. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного вбивства та "російського сліду"". Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчо-оперативні заходи тривають.

Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду - інформує СБУ.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Контекст

В Одесі посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив у Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.

Клименко заявив, що йому доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Він зазначив, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму, не відповідає дійсності.



За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні, 14 березня, застрелив в Одесі невідомий чоловік, відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

ЩО ВІДОМО ПРО ГАНУЛА

Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook критикував мера Одеси Геннадія Труханова через забудову узбережжя Одеси.

Так, після виходу з Правого Сектору створив ГО "Вуличний фронт", був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. 2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протести переріс у сутички з поліцією. Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. Із ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. В суді нардеп Андрій Білецький хотів взяти Ганула на поруки. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу. Військове командування почало службове розслідування за заявою про причетність до побиття військовослужбовців.

Також активіста помічали серед нападників на марші ЛГБТ.

Активіст ще у липні 2024 року попросив СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози.

Російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч. дол.

У рф Ганула заочно заарештували за кількома кримінальними статтями.