СБУ о подозреваемом в убийстве активиста Ганула в Одессе: он оказался 46-летним дезертиром
Киев • УНН
Задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула. Им оказался 46-летний дезертир. СБУ рассматривает версии заказного убийства и "российского следа".
Задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе, 46-летний дезертир. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном убийстве и "российском следе". Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. По имеющейся информации, мужчиной, стрелявшим в активиста, оказался 46-летний дезертир
Сообщается, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также "российском следе
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Президент приказал задействовать все силы для расследования убийства Ганула14.03.25, 16:27 • 16506 просмотров
Контекст
В Одессе посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАНУЛЕ
Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.
Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. В 2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, в 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганул был обвинен в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности был привлечен Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году был подозреваемым в присвоении государственного имущества.
В 2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Визирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битками разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.
4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.
Также активиста замечали среди нападавших на марши ЛГБТ.
Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.
Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. дол.
В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.