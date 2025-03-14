Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства активіста Ганула в Одесі

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31143 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 48944 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53200 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58593 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70564 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58032 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56879 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121846 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82291 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228053 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23248 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13848 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18829 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90285 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121846 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228053 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404748 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11614 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18978 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20204 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23390 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75637 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства активіста Ганула в Одесі

Київ • УНН

 • 112089 перегляди

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі відкрито кримінальне провадження як умисне вбивство на замовлення. Нацполіція розслідує злочин, вживаються заходи для затримання зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства активіста Ганула в Одесі

 За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні, 14 березня, застрелив в Одесі невідомий чоловік, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію. 

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення

- йдеться у повідомленні. 

Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Доповнення

Злочин був скоєний сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

В Одесу вже відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спростувавши інформацію про військову форму стрільця. 

Додамо

Ганул був громадським діячем, волонтером, блогером, зоо- та екозахисником. Він засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014—2016).

Так, після виходу з Правого Сектору створив ГО "Вуличний фронт", був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. 2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протести переріс у сутички з поліцією. Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. Із ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. В суді нардеп Андрій Білецький хотів взяти Ганула на поруки. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook критикував Труханова через забудову узбережжя Одеси.

"…Труханов вивів свою гоп компанію на пляж, дивилися де б ще забудувати узбережжя Одеси.Весна, море, пляж, під@раси", - писав Ганул 6 березня.

2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу. Військове командування почало службове розслідування за заявою про причетність до побиття військовослужбовців.

Ганул виступав ініціатором з демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним діячам СРСР. 15 березня 2022 року в Одеській області в селі Фонтанка було демонтовано пам'ятник чекістам. 31 липня 2022 року створив петицію до президента про демонтаж пам'ятника Суворову в Одесі. Вона не набрала потрібної кількості голосів, але через суспільний розголос міська влада ухвалила рішення про демонтаж, який відбувся 29 грудня 2022 року.

Також активіста помічали серед нападників на марші ЛГБТ.

Ганул став батьком у 2024 році. В родині народилась донька.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПУНН-Одеса
Ігор Клименко
Одеса
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19