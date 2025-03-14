Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства активіста Ганула в Одесі

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні, 14 березня, застрелив в Одесі невідомий чоловік, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення - йдеться у повідомленні.

Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Доповнення

Злочин був скоєний сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.



В Одесу вже відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спростувавши інформацію про військову форму стрільця.

Додамо

Ганул був громадським діячем, волонтером, блогером, зоо- та екозахисником. Він засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014—2016).

Так, після виходу з Правого Сектору створив ГО "Вуличний фронт", був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. 2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протести переріс у сутички з поліцією. Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. Із ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. В суді нардеп Андрій Білецький хотів взяти Ганула на поруки. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook критикував Труханова через забудову узбережжя Одеси.

"…Труханов вивів свою гоп компанію на пляж, дивилися де б ще забудувати узбережжя Одеси.Весна, море, пляж, під@раси", - писав Ганул 6 березня.

2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу. Військове командування почало службове розслідування за заявою про причетність до побиття військовослужбовців.

Ганул виступав ініціатором з демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним діячам СРСР. 15 березня 2022 року в Одеській області в селі Фонтанка було демонтовано пам'ятник чекістам. 31 липня 2022 року створив петицію до президента про демонтаж пам'ятника Суворову в Одесі. Вона не набрала потрібної кількості голосів, але через суспільний розголос міська влада ухвалила рішення про демонтаж, який відбувся 29 грудня 2022 року.

Також активіста помічали серед нападників на марші ЛГБТ.

Ганул став батьком у 2024 році. В родині народилась донька.