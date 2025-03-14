Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное на заказ - говорится в сообщении.

Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия.

Дополнение

Преступление было совершено сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Пострадавший погиб на месте.



В Одессу уже отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, опровергнув информацию о военной форме стрелка.

Добавим

Ганул был общественным деятелем, волонтером, блогером, зоо- и экозащитником. Он основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-руководитель силового блока Правого Сектора в Одессе (2014-2016).

Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. В 2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, в 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганул был обвинен в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности были привлечены Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Белецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году был подозреваемым в присвоении государственного имущества.

Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал Труханова из-за застройки побережья Одессы.

"…Труханов вывел свою гоп компанию на пляж, смотрели где бы еще застроить побережье Одессы. Весна, море, пляж, под@расы", - писал Ганул 6 марта.

В 2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Визирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битками разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.

Ганул выступал инициатором по демонтажу мемориальных досок и памятников коммунистическим деятелям СССР. 15 марта 2022 года в Одесской области в селе Фонтанка был демонтирован памятник чекистам. 31 июля 2022 года создал петицию к президенту о демонтаже памятника Суворову в Одессе. Она не набрала нужного количества голосов, но из-за общественного резонанса городская власть приняла решение о демонтаже, который состоялся 29 декабря 2022 года.

Также активиста замечали среди нападающих на марши ЛГБТ.

Ганул стал отцом в 2024 году. В семье родилась дочь.