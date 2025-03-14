Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Президент Володимир Зеленський доручив залучити всі сили для встановлення всіх фактів вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі, повідомляє УНН.

Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння. Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти - написав Зеленський у Telegram.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де переховувався злочинець, знайшли зброю.

Нагадаємо

В Одесі посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив у Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста. Клименко заявив, що йому доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Він зазначив, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму, не відповідає дійсності.

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні, 14 березня, застрелив в Одесі невідомий чоловік, відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.