Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови
Київ • УНН
Президентка Молдови Санду заявила, що особисто запропонувала Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні, стати прем'єр-міністром. Це рішення ухвалювалося колективно з партійними колегами, пріоритетом був економічний профіль кандидата через складну ситуацію в країні.
Президентка Молдови Мая Санду розповіла про процес обрання Александру Мунтяну кандидатом на посаду прем’єр-міністра, зазначивши, що особисто запропонувала йому цю роль. За її словами, рішення ухвалювалося колективно під час обговорення з партійними колегами з правлячої партії "Дія і солідарність", про це повідомляє NewsМaker, пише УНН.
Деталі
Коли пан Дорін Речан повідомив, що більше не бажає виконувати обов’язки прем’єр-міністра, ми зібралися з кількома колегами з PAS і обговорили, яким має бути профіль наступного прем’єра
Вона додала, що пріоритетом стало економічне спрямування керівника уряду через складну економічну ситуацію в країні. "Ми розглянули кілька кандидатур і вирішили, що пан Мунтяну найкраще відповідає цим критеріям. Я зв’язалася з ним, і згодом він дав свою згоду", – зазначила президентка.
Санду також розповіла, що знайома з Мунтяну з 90-х років і стежила за його кар’єрним шляхом, охарактеризувавши його як людину з великим управлінським і життєвим досвідом.
Новим прем'єром Молдови стане бізнесмен, який понад 20 років живе в Україні 14.10.25, 17:15 • 4462 перегляди