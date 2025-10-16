$41.760.01
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови

Київ • УНН

 • 4616 перегляди

Президентка Молдови Санду заявила, що особисто запропонувала Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні, стати прем'єр-міністром. Це рішення ухвалювалося колективно з партійними колегами, пріоритетом був економічний профіль кандидата через складну ситуацію в країні.

Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови

Президентка Молдови Мая Санду розповіла про процес обрання Александру Мунтяну кандидатом на посаду прем’єр-міністра, зазначивши, що особисто запропонувала йому цю роль. За її словами, рішення ухвалювалося колективно під час обговорення з партійними колегами з правлячої партії "Дія і солідарність", про це повідомляє NewsМaker, пише УНН.

Деталі

Коли пан Дорін Речан повідомив, що більше не бажає виконувати обов’язки прем’єр-міністра, ми зібралися з кількома колегами з PAS і обговорили, яким має бути профіль наступного прем’єра 

– пояснила Санду.

Вона додала, що пріоритетом стало економічне спрямування керівника уряду через складну економічну ситуацію в країні. "Ми розглянули кілька кандидатур і вирішили, що пан Мунтяну найкраще відповідає цим критеріям. Я зв’язалася з ним, і згодом він дав свою згоду", – зазначила президентка.

Санду також розповіла, що знайома з Мунтяну з 90-х років і стежила за його кар’єрним шляхом, охарактеризувавши його як людину з великим управлінським і життєвим досвідом.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Україна
Молдова