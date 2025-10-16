$41.760.01
19:40 • 1458 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 5844 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
15:34 • 14381 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 22048 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 32896 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 33141 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 43041 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 68786 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22938 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38889 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы

Киев • УНН

 • 3962 просмотра

Президент Молдовы Санду заявила, что лично предложила Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине, стать премьер-министром. Это решение принималось коллективно с партийными коллегами, приоритетом был экономический профиль кандидата из-за сложной ситуации в стране.

Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о процессе избрания Александру Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра, отметив, что лично предложила ему эту роль. По ее словам, решение принималось коллективно во время обсуждения с партийными коллегами из правящей партии "Действие и солидарность", об этом сообщает NewsМaker, пишет УНН.

Подробности

Когда господин Дорин Речан сообщил, что больше не желает исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьера 

– объяснила Санду.

Она добавила, что приоритетом стало экономическое направление руководителя правительства из-за сложной экономической ситуации в стране. "Мы рассмотрели несколько кандидатур и решили, что господин Мунтяну лучше всего соответствует этим критериям. Я связалась с ним, и впоследствии он дал свое согласие", – отметила президент.

Санду также рассказала, что знакома с Мунтяну с 90-х годов и следила за его карьерным путем, охарактеризовав его как человека с большим управленческим и жизненным опытом.

Новым премьером Молдовы станет бизнесмен, более 20 лет живущий в Украине14.10.25, 17:15 • 4336 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Майя Санду
Украина
Молдова