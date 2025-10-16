Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о процессе избрания Александру Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра, отметив, что лично предложила ему эту роль. По ее словам, решение принималось коллективно во время обсуждения с партийными коллегами из правящей партии "Действие и солидарность", об этом сообщает NewsМaker, пишет УНН.

Подробности

Когда господин Дорин Речан сообщил, что больше не желает исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьера – объяснила Санду.

Она добавила, что приоритетом стало экономическое направление руководителя правительства из-за сложной экономической ситуации в стране. "Мы рассмотрели несколько кандидатур и решили, что господин Мунтяну лучше всего соответствует этим критериям. Я связалась с ним, и впоследствии он дал свое согласие", – отметила президент.

Санду также рассказала, что знакома с Мунтяну с 90-х годов и следила за его карьерным путем, охарактеризовав его как человека с большим управленческим и жизненным опытом.

