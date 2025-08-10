Саміт Трампа і Путіна на Алясці нагадує повільну поразку України - CNN

Умови щодо припинення війни в Україні, які розгядатимуться під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці 15 серпня, є нищівними для України. Про це пише оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що Київ та його європейські союзники з цілком зрозумілим жахом відреагували на ідеї посланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню.

Звичайно, глава кремля просував ідею захоплення території без бою та знайшов охочого слухача в особі Віткоффа, який у минулому демонстрував спокійне сприйняття українського суверенітету та складності попросити країну на четвертому році вторгнення до неї просто піти з міст, захищаючи які вона втратила тисячі людей - зазначає Волш.

За його словами, існує ризик того, що ми побачимо доброзичливість між Трампом і путіним, яка дозволить президенту США "терпіти більше технічних зустрічей" щодо того, що і коли буде укладено в будь-якій угоді про припинення вогню.

Києву може бути представлений план щодо обміну територіями або захоплення території, який повністю відповідає інтересам москви, при цьому старі ультиматуми США щодо допомоги та обміну розвідувальними даними залежатимуть від прийняття ним угоди, яку ми бачили раніше - прогнозує автор.

Білий дім розглядає запрошення Зеленського на Аляску для тристороннього саміту - NBC News

Водночас він припускає, що "багато що може піти добре", але "сцена готова до чогось більш зловісного".

"На мить задумайтеся про менталітет путіна. Третя загроза санкцій з боку Трампа зникла, і його сили переходять до періоду стратегічного виходу на передову. Він отримав своє перше запрошення до США за десятиліття, щоб обговорити мир в Україні без України, обговорити угоду, за якою йому навіть не доведеться воювати, щоб отримати частину решти територій, які він хоче. І це ще до того, як колишній шпигун КДБ почне застосовувати свою очевидну магію на Трампа. До п'ятниці залишилося шість днів, але навіть на такій відстані це схоже на повільну поразку Києва", - резюмує Волш.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

У свою чергу видання The Economist повідомило, що путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський: другу спробу поділу України росії ми не дамо, знаючи росію – де друга, там і третя