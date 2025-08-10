Условия прекращения войны в Украине, которые будут рассматриваться во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа, являются сокрушительными для Украины. Об этом пишет обозреватель CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что Киев и его европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на идеи посланника Трампа Стива Виткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

Конечно, глава кремля продвигал идею захвата территории без боя и нашел охочего слушателя в лице Виткоффа, который в прошлом демонстрировал спокойное восприятие украинского суверенитета и сложности попросить страну на четвертом году вторжения в нее просто уйти из городов, защищая которые она потеряла тысячи людей - отмечает Уолш.

По его словам, существует риск того, что мы увидим доброжелательность между Трампом и Путиным, которая позволит президенту США "терпеть больше технических встреч" относительно того, что и когда будет заключено в любом соглашении о прекращении огня.

Киеву может быть представлен план по обмену территориями или захвату территории, который полностью соответствует интересам москвы, при этом старые ультиматумы США относительно помощи и обмена разведывательными данными будут зависеть от принятия им соглашения, которое мы видели ранее - прогнозирует автор.

В то же время он предполагает, что "многое может пойти хорошо", но "сцена готова к чему-то более зловещему".

"На мгновение задумайтесь о менталитете Путина. Третья угроза санкций со стороны Трампа исчезла, и его силы переходят к периоду стратегического выхода на передовую. Он получил свое первое приглашение в США за десятилетие, чтобы обсудить мир в Украине без Украины, обсудить соглашение, по которому ему даже не придется воевать, чтобы получить часть остальных территорий, которые он хочет. И это еще до того, как бывший шпион КГБ начнет применять свою очевидную магию на Трампа. До пятницы осталось шесть дней, но даже на таком расстоянии это похоже на медленное поражение Киева", - резюмирует Уолш.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь издание The Economist сообщило, что путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

