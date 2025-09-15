$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 50 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 5298 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 13700 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 37857 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 29160 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 29413 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34217 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56326 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72438 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105425 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.5м/с
36%
753мм
Популярнi новини
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 23971 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 14982 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 12563 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 21528 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 16921 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 16948 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 21559 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 37857 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 25402 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 104307 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 12583 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15005 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27652 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34085 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 83410 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Законопроєкт про оподаткування криптовалют потребує серйозного доопрацювання, що відтермінує його друге читання. Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів Ярослав Железняк зазначив, що терміни підготовки невідомі.

Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину

Законопроєкт щодо оподаткування криптовалют буде підготовлений до другого читання ще не скоро, адже він потребує серйозного доопрацювання. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада 3 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає легалізацію віртуальних активів. За законопроєкт 10225-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" у першому читанні проголосували 246 народних депутатів. За словами Ярослава Железняка, документ передбачає оподаткування прибутку за ставкою 18+5% і перший рік діятиме пільгова ставка 5% з виходу у фіат. Хто регулюватиме ринок криптовалют не відомо.

За його словами, законопроєкт потребує серйозного доопрацювання.

Я думаю, що довго буде друге читання (підготовка до другого читання – ред.). Але скільки по часу, поки ніхто не розуміє

- зазначив Железняк.

Додамо

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН розповіла, що легалізація криптовалют в Україні є вигідною як для держави, так і для бізнесу. По-перше, це захист прав користувачів та інвесторів, залучення капіталу й створення нових робочих місць. По-друге, держава зможе отримувати додаткові десятки мільярдів гривень податкових надходжень щороку — кошти, які можуть піти на оборону, соціальні програми та відбудову.

Зрозумілі прозорі правила оподаткування і спрощене декларування криптовалют, за її словами, стимулюватиме бізнес вийти з тіні та зробить Україну фінансовим хабом Східної Європи.

На думку фінтехекспертки, ухвалення законопроєкту про криптовалюти стане історичним кроком, адже зараз ринок існує без регуляції, і держава втрачає величезні ресурси. Врегулювання ж дозволить забезпечити прозорість, захист інвесторів і довіру міжнародних партнерів.

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні03.04.25, 09:00 • 200786 переглядiв

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна