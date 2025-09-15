Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Законопроєкт про оподаткування криптовалют потребує серйозного доопрацювання, що відтермінує його друге читання. Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів Ярослав Железняк зазначив, що терміни підготовки невідомі.
Законопроєкт щодо оподаткування криптовалют буде підготовлений до другого читання ще не скоро, адже він потребує серйозного доопрацювання. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Верховна Рада 3 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає легалізацію віртуальних активів. За законопроєкт 10225-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" у першому читанні проголосували 246 народних депутатів. За словами Ярослава Железняка, документ передбачає оподаткування прибутку за ставкою 18+5% і перший рік діятиме пільгова ставка 5% з виходу у фіат. Хто регулюватиме ринок криптовалют не відомо.
За його словами, законопроєкт потребує серйозного доопрацювання.
Я думаю, що довго буде друге читання (підготовка до другого читання – ред.). Але скільки по часу, поки ніхто не розуміє
Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН розповіла, що легалізація криптовалют в Україні є вигідною як для держави, так і для бізнесу. По-перше, це захист прав користувачів та інвесторів, залучення капіталу й створення нових робочих місць. По-друге, держава зможе отримувати додаткові десятки мільярдів гривень податкових надходжень щороку — кошти, які можуть піти на оборону, соціальні програми та відбудову.
Зрозумілі прозорі правила оподаткування і спрощене декларування криптовалют, за її словами, стимулюватиме бізнес вийти з тіні та зробить Україну фінансовим хабом Східної Європи.
На думку фінтехекспертки, ухвалення законопроєкту про криптовалюти стане історичним кроком, адже зараз ринок існує без регуляції, і держава втрачає величезні ресурси. Врегулювання ж дозволить забезпечити прозорість, захист інвесторів і довіру міжнародних партнерів.
