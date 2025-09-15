$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 16 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 5218 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 13672 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 37809 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29127 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29397 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34206 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56314 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72436 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105422 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Законопроект о налогообложении криптовалют нуждается в серьезной доработке, что отсрочит его второе чтение. Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов Ярослав Железняк отметил, что сроки подготовки неизвестны.

Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину

Законопроект о налогообложении криптовалют будет подготовлен ко второму чтению еще не скоро, так как он требует серьезной доработки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада 3 сентября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий легализацию виртуальных активов. За законопроект 10225-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов. По словам Ярослава Железняка, документ предусматривает налогообложение прибыли по ставке 18+5% и первый год будет действовать льготная ставка 5% с выхода в фиат. Кто будет регулировать рынок криптовалют, неизвестно.

По его словам, законопроект требует серьезной доработки.

Я думаю, что долго будет второе чтение (подготовка ко второму чтению – ред.). Но сколько по времени, пока никто не понимает

- отметил Железняк.

Добавим

Ранее финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН рассказала, что легализация криптовалют в Украине выгодна как для государства, так и для бизнеса. Во-первых, это защита прав пользователей и инвесторов, привлечение капитала и создание новых рабочих мест. Во-вторых, государство сможет получать дополнительные десятки миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно — средства, которые могут пойти на оборону, социальные программы и восстановление.

Понятные прозрачные правила налогообложения и упрощенное декларирование криптовалют, по ее словам, будет стимулировать бизнес выйти из тени и сделает Украину финансовым хабом Восточной Европы.

По мнению финтех-эксперта, принятие законопроекта о криптовалютах станет историческим шагом, ведь сейчас рынок существует без регуляции, и государство теряет огромные ресурсы. Урегулирование же позволит обеспечить прозрачность, защиту инвесторов и доверие международных партнеров.

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине03.04.25, 09:00 • 200786 просмотров

Лилия Подоляк

