Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину

Законопроект о налогообложении криптовалют будет подготовлен ко второму чтению еще не скоро, так как он требует серьезной доработки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада 3 сентября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий легализацию виртуальных активов. За законопроект 10225-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов. По словам Ярослава Железняка, документ предусматривает налогообложение прибыли по ставке 18+5% и первый год будет действовать льготная ставка 5% с выхода в фиат. Кто будет регулировать рынок криптовалют, неизвестно.

По его словам, законопроект требует серьезной доработки.

Я думаю, что долго будет второе чтение (подготовка ко второму чтению – ред.). Но сколько по времени, пока никто не понимает - отметил Железняк.

Ранее финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН рассказала, что легализация криптовалют в Украине выгодна как для государства, так и для бизнеса. Во-первых, это защита прав пользователей и инвесторов, привлечение капитала и создание новых рабочих мест. Во-вторых, государство сможет получать дополнительные десятки миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно — средства, которые могут пойти на оборону, социальные программы и восстановление.

Понятные прозрачные правила налогообложения и упрощенное декларирование криптовалют, по ее словам, будет стимулировать бизнес выйти из тени и сделает Украину финансовым хабом Восточной Европы.

По мнению финтех-эксперта, принятие законопроекта о криптовалютах станет историческим шагом, ведь сейчас рынок существует без регуляции, и государство теряет огромные ресурсы. Урегулирование же позволит обеспечить прозрачность, защиту инвесторов и доверие международных партнеров.

