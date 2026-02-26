Румунія вдруге за два дні підняла винищувачі через порушення повітряного простору дронами рф
Київ • УНН
Міністерство оборони Румунії задіяло авіацію для моніторингу після виявлення невідомого літального апарата біля кордону. Це друге подібне вторгнення у повітряний простір за 48 годин.
Міністерство оборони Румунії задіяло бойову авіацію для моніторингу ситуації після виявлення невідомого літального апарата поблизу національного кордону. Інцидент стався під час чергової масованої атаки рф на портову інфраструктуру України в Придунав'ї. Влада країни-члена НАТО підтвердила, що це вже друге подібне вторгнення у повітряний простір держави за останні 48 годин. Про це пише УНН з посиланням на МО Румунії.
Деталі
Після фіксації цілі на радарах румунське командування ухвалило рішення про негайне підняття винищувачів для ідентифікації та супроводу об'єкта. Військові уважно стежили за траєкторією руху дрона, який маневрував у безпосередній близькості до населених пунктів на румунському березі Дунаю.
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17.02.26, 08:14 • 26471 перегляд
Такі заходи є частиною посиленого протоколу безпеки, оскільки фрагменти ворожих дронів уже неодноразово падали на територію Румунії під час попередніх обстрілів українських міст.
Ризики для безпеки регіону та координація з НАТО
Спільний кордон Румунії з Україною протяжністю 650 кілометрів залишається зоною підвищеної напруженості через постійні удари по інфраструктурі. Повторювані випадки порушення повітряного простору суверенної держави-члена Альянсу змушують Бухарест посилювати засоби протиповітряної оборони в прикордонних районах.
Наразі офіційні представники міністерства оборони проводять перевірку місцевості на предмет можливого падіння уламків та координують свої дії з міжнародними партнерами для забезпечення стабільності на східному фланзі НАТО.
Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф20.01.26, 16:29 • 3265 переглядiв