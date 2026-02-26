$43.240.02
50.960.00
ukenru
19:13 • 4524 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 11896 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 14848 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 15712 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 26989 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17435 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 81426 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 43503 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51173 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 64074 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Румунія вдруге за два дні підняла винищувачі через порушення повітряного простору дронами рф

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Міністерство оборони Румунії задіяло авіацію для моніторингу після виявлення невідомого літального апарата біля кордону. Це друге подібне вторгнення у повітряний простір за 48 годин.

Румунія вдруге за два дні підняла винищувачі через порушення повітряного простору дронами рф
Фото: AP

Міністерство оборони Румунії задіяло бойову авіацію для моніторингу ситуації після виявлення невідомого літального апарата поблизу національного кордону. Інцидент стався під час чергової масованої атаки рф на портову інфраструктуру України в Придунав'ї. Влада країни-члена НАТО підтвердила, що це вже друге подібне вторгнення у повітряний простір держави за останні 48 годин. Про це пише УНН з посиланням на МО Румунії.

Деталі

Після фіксації цілі на радарах румунське командування ухвалило рішення про негайне підняття винищувачів для ідентифікації та супроводу об'єкта. Військові уважно стежили за траєкторією руху дрона, який маневрував у безпосередній близькості до населених пунктів на румунському березі Дунаю.

Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17.02.26, 08:14 • 26471 перегляд

Такі заходи є частиною посиленого протоколу безпеки, оскільки фрагменти ворожих дронів уже неодноразово падали на територію Румунії під час попередніх обстрілів українських міст.

Ризики для безпеки регіону та координація з НАТО

Спільний кордон Румунії з Україною протяжністю 650 кілометрів залишається зоною підвищеної напруженості через постійні удари по інфраструктурі. Повторювані випадки порушення повітряного простору суверенної держави-члена Альянсу змушують Бухарест посилювати засоби протиповітряної оборони в прикордонних районах.

Наразі офіційні представники міністерства оборони проводять перевірку місцевості на предмет можливого падіння уламків та координують свої дії з міжнародними партнерами для забезпечення стабільності на східному фланзі НАТО.

Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки рф20.01.26, 16:29 • 3265 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
НАТО
Бухарест
Румунія
Україна