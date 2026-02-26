$43.240.02
Румыния во второй раз за два дня подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства дронами РФ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министерство обороны Румынии задействовало авиацию для мониторинга после обнаружения неизвестного летательного аппарата у границы. Это второе подобное вторжение в воздушное пространство за 48 часов.

Фото: AP

Министерство обороны Румынии задействовало боевую авиацию для мониторинга ситуации после обнаружения неизвестного летательного аппарата вблизи национальной границы. Инцидент произошел во время очередной массированной атаки РФ на портовую инфраструктуру Украины в Придунавье. Власти страны-члена НАТО подтвердили, что это уже второе подобное вторжение в воздушное пространство государства за последние 48 часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на МО Румынии.

Детали

После фиксации цели на радарах румынское командование приняло решение о немедленном поднятии истребителей для идентификации и сопровождения объекта. Военные внимательно следили за траекторией движения дрона, который маневрировал в непосредственной близости к населенным пунктам на румынском берегу Дуная.

Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17.02.26, 08:14 • 26471 просмотр

Такие меры являются частью усиленного протокола безопасности, поскольку фрагменты вражеских дронов уже неоднократно падали на территорию Румынии во время предыдущих обстрелов украинских городов.

Риски для безопасности региона и координация с НАТО

Общая граница Румынии с Украиной протяженностью 650 километров остается зоной повышенной напряженности из-за постоянных ударов по инфраструктуре. Повторяющиеся случаи нарушения воздушного пространства суверенного государства-члена Альянса заставляют Бухарест усиливать средства противовоздушной обороны в приграничных районах.

Сейчас официальные представители министерства обороны проводят проверку местности на предмет возможного падения обломков и координируют свои действия с международными партнерами для обеспечения стабильности на восточном фланге НАТО.

Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной из-за атак рф20.01.26, 16:29 • 3265 просмотров

Степан Гафтко

