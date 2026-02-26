Румыния во второй раз за два дня подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства дронами РФ
Министерство обороны Румынии задействовало авиацию для мониторинга после обнаружения неизвестного летательного аппарата у границы. Это второе подобное вторжение в воздушное пространство за 48 часов.
Министерство обороны Румынии задействовало боевую авиацию для мониторинга ситуации после обнаружения неизвестного летательного аппарата вблизи национальной границы. Инцидент произошел во время очередной массированной атаки РФ на портовую инфраструктуру Украины в Придунавье. Власти страны-члена НАТО подтвердили, что это уже второе подобное вторжение в воздушное пространство государства за последние 48 часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на МО Румынии.
Детали
После фиксации цели на радарах румынское командование приняло решение о немедленном поднятии истребителей для идентификации и сопровождения объекта. Военные внимательно следили за траекторией движения дрона, который маневрировал в непосредственной близости к населенным пунктам на румынском берегу Дуная.
Такие меры являются частью усиленного протокола безопасности, поскольку фрагменты вражеских дронов уже неоднократно падали на территорию Румынии во время предыдущих обстрелов украинских городов.
Риски для безопасности региона и координация с НАТО
Общая граница Румынии с Украиной протяженностью 650 километров остается зоной повышенной напряженности из-за постоянных ударов по инфраструктуре. Повторяющиеся случаи нарушения воздушного пространства суверенного государства-члена Альянса заставляют Бухарест усиливать средства противовоздушной обороны в приграничных районах.
Сейчас официальные представители министерства обороны проводят проверку местности на предмет возможного падения обломков и координируют свои действия с международными партнерами для обеспечения стабильности на восточном фланге НАТО.
