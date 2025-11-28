Рубіо може пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО – союзники стривожені

Держсекретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в ключовій зустрічі НАТО 3 грудня в Брюсселі, що викликає занепокоєння на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляють Європейські ЗМІ з посиланням на чиновників США, пише УНН.

Деталі

За даними двох американських чиновників, замість Рубіо Вашингтон представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності головного дипломата США не розголошуються, і він може змінити плани в останню мить. Однак такий крок виглядає нетиповим: держсекретарі майже завжди відвідують дві щорічні зустрічі НАТО.

Інформація з’явилася на тлі складних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами щодо плану президента Дональда Трампа з припинення російського вторгнення. Деякі європейські дипломати вже скаржаться, що їх усувають від процесу.

У НАТО зазначають, що інколи окремі міністри можуть пропустити частину зустрічі, але відсутність держсекретаря США завжди привертає особливу увагу. Держдеп поки не надав коментарів.

