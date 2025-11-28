$42.190.11
15:39 • 9958 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 14837 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 22225 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 18719 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 15674 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 32995 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 21009 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18219 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 37507 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20085 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубіо може пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО – союзники стривожені

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Державний секретар Сполучених Штатів Рубіо, ймовірно, не візьме участь у зустрічі НАТО 3 грудня в Брюсселі. Це викликає занепокоєння на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні.

Рубіо може пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО – союзники стривожені

Держсекретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в ключовій зустрічі НАТО 3 грудня в Брюсселі, що викликає занепокоєння на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляють Європейські ЗМІ з посиланням на чиновників США, пише УНН.

Деталі

За даними двох американських чиновників, замість Рубіо Вашингтон представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності головного дипломата США не розголошуються, і він може змінити плани в останню мить. Однак такий крок виглядає нетиповим: держсекретарі майже завжди відвідують дві щорічні зустрічі НАТО.

Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась27.11.25, 09:15 • 2978 переглядiв

Інформація з’явилася на тлі складних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами щодо плану президента Дональда Трампа з припинення російського вторгнення. Деякі європейські дипломати вже скаржаться, що їх усувають від процесу. 

У НАТО зазначають, що інколи окремі міністри можуть пропустити частину зустрічі, але відсутність держсекретаря США завжди привертає особливу увагу. Держдеп поки не надав коментарів.

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico27.11.25, 03:49 • 39646 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна