15:39 • 9938 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 14824 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 22209 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 18708 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 15666 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 32985 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21008 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18218 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 37496 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20084 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 22184 просмотра
Рубио может пропустить встречу министров иностранных дел НАТО – союзники встревожены

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рубио, вероятно, не примет участие во встрече НАТО 3 декабря в Брюсселе. Это вызывает беспокойство на фоне переговоров по завершению войны в Украине.

Рубио может пропустить встречу министров иностранных дел НАТО – союзники встревожены

Госсекретарь США Марко Рубио, вероятно, не будет участвовать в ключевой встрече НАТО 3 декабря в Брюсселе, что вызывает беспокойство на фоне переговоров по завершению войны в Украине. Об этом сообщают Европейские СМИ со ссылкой на чиновников США, пишет УНН.

Детали

По данным двух американских чиновников, вместо Рубио Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Причины возможного отсутствия главного дипломата США не разглашаются, и он может изменить планы в последнюю минуту. Однако такой шаг выглядит нетипичным: госсекретари почти всегда посещают две ежегодные встречи НАТО.

Союзники США обеспокоены требованиями к Украине заключить соглашение до получения гарантий безопасности: реакция Госдепа не заставила себя ждать27.11.25, 09:15 • 2978 просмотров

Информация появилась на фоне сложных переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами относительно плана президента Дональда Трампа по прекращению российского вторжения. Некоторые европейские дипломаты уже жалуются, что их отстраняют от процесса. 

В НАТО отмечают, что иногда отдельные министры могут пропустить часть встречи, но отсутствие госсекретаря США всегда привлекает особое внимание. Госдеп пока не предоставил комментариев.

Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico27.11.25, 03:49 • 39646 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина