Рубио может пропустить встречу министров иностранных дел НАТО – союзники встревожены

Госсекретарь США Марко Рубио, вероятно, не будет участвовать в ключевой встрече НАТО 3 декабря в Брюсселе, что вызывает беспокойство на фоне переговоров по завершению войны в Украине. Об этом сообщают Европейские СМИ со ссылкой на чиновников США, пишет УНН.

Детали

По данным двух американских чиновников, вместо Рубио Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Причины возможного отсутствия главного дипломата США не разглашаются, и он может изменить планы в последнюю минуту. Однако такой шаг выглядит нетипичным: госсекретари почти всегда посещают две ежегодные встречи НАТО.

Информация появилась на фоне сложных переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами относительно плана президента Дональда Трампа по прекращению российского вторжения. Некоторые европейские дипломаты уже жалуются, что их отстраняют от процесса.

В НАТО отмечают, что иногда отдельные министры могут пропустить часть встречи, но отсутствие госсекретаря США всегда привлекает особое внимание. Госдеп пока не предоставил комментариев.

