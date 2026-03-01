$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 10375 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Розвідники ДШВ ЗСУ прорвали оборону рф на Олександрівському напрямку

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Розвідники 132 окремого розвідувального батальйону прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку. Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу та відкрити плацдарм для просування дружніх підрозділів.

Розвідники ДШВ ЗСУ прорвали оборону рф на Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку розвідники 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника та зірвали його плани щодо подальшого наступу. Про це повідомляється у повідомленні Telegram-каналі підрозділу, передає УНН.

Деталі

Наземні бойові групи розвідки CG132 під час операції знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця зберігання боєприпасів окупантів.

У підрозділі наголошують, що завдяки професійним діям розвідників вдалося відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів на цьому напрямку.

Нагадаємо

Сили оборони України в ніч на 1 березня вразили радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника. Удари були завдані по Донецькій та Запорізькій областях.

Олександра Василенко

