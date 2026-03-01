Разведчики ДШВ ВСУ прорвали оборону рф на Александровском направлении

На Александровском направлении разведчики 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника и сорвали его планы по дальнейшему наступлению. Об этом сообщается в сообщении Telegram-канала подразделения, передает УНН.

Детали

Наземные боевые группы разведки CG132 в ходе операции уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

В подразделении отмечают, что благодаря профессиональным действиям разведчиков удалось открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений на этом направлении.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 1 марта поразили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника. Удары были нанесены по Донецкой и Запорожской областям.