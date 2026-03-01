Разведчики ДШВ ВСУ прорвали оборону рф на Александровском направлении

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 10642 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 24054 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 45054 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 55016 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 67627 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 71218 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70109 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52217 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53074 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55422 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
56%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 20369 просмотра
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 14362 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 29570 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 22928 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 10213 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 76385 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 80932 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 68573 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 71710 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 72195 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 40756 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 39268 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 37249 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 36643 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30954 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

Разведчики ДШВ ВСУ прорвали оборону рф на Александровском направлении

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Разведчики 132 отдельного разведывательного батальона прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению и открыть плацдарм для продвижения дружественных подразделений.

Разведчики ДШВ ВСУ прорвали оборону рф на Александровском направлении

На Александровском направлении разведчики 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника и сорвали его планы по дальнейшему наступлению. Об этом сообщается в сообщении Telegram-канала подразделения, передает УНН.

Детали

Наземные боевые группы разведки CG132 в ходе операции уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

В подразделении отмечают, что благодаря профессиональным действиям разведчиков удалось открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений на этом направлении.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 1 марта поразили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника. Удары были нанесены по Донецкой и Запорожской областям.

Александра Василенко

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300