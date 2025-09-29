Розробник відеоігор EA продає акції за $55 млрд у найбільшій угоді з позиковими коштами

ea.com

Компанія - розробник відеоігор Electronic Arts Inc. погодилася продати свої акції групі приватних інвесторів у межах угоди, яка оцінює компанію приблизно в 55 мільярдів доларів, що стало найбільшим в історії викупом акцій з використанням позикових коштів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з заявою, опублікованою в понеділок, консорціум, до якого входять Silver Lake Management, Державний інвестиційний фонд (PIF) Саудівської Аравії та Affinity Partners Джареда Кушнера, погодився заплатити 210 доларів за акцію готівкою за компанію з Редвуда у штаті Каліфорнія у США. Це на 25% більше, ніж вартість її акцій до переговорів, інформація про які просочилася в п'ятницю.

Electronic Arts, виробник EA Sports FC і The Sims, продає свої акції на тлі млявого зростання індустрії відеоігор з оборотом 178 мільярдів доларів після різкого зростання продажів під час карантину, викликаного пандемією. Компанія, що пережила численні скорочення, шукає нові напрями зростання, щоб надихнути гравців, які віддають перевагу безплатним франшизам, що постійно оновлюються, а не витрачатися на нові ігри вартістю до 80 доларів.

Угода фінансуватиметься за рахунок коштів партнерів за консорціумом, а фонд PIF Саудівської Аравії пролонгує свою поточну частку у 9,9% у компанії, що становитиме близько 36 мільярдів доларів. JPMorgan Chase & Co. надасть 20 мільярдів доларів позикового фінансування. Згідно з заявою компанії, угода передбачає комісію в 1 мільярд доларів у разі її розірвання.

Акції Electronic Arts зросли на 5,2% на початку торгів. Акції ігрових компаній, включно з Take-Two Interactive Software Inc. та Roblox Corp., також виросли.

Доповнення

Компанія Electronic Arts, заснована в 1982 році, стала одним із найбільших у світі незалежних видавців відеоігор після хвилі консолідації в галузі, що сталася останні кілька років. Activision Blizzard, автор шутера Call of Duty, була придбана корпорацією Microsoft два роки тому. Ця угода замінить собою угоду щодо приватизації енергетичної компанії TXU за 45 мільярдів доларів, що відбулася в 2007 році, і стане найбільшою угодою в історії.

Це також одна з найбільших угод злиття та поглинання 2025 року, яка демонструє прагнення Волл-стріт до революційних злиттів за сприятливої ​​для угод адміністрації Трампа, попри побоювання рецесії та геополітичні проблеми, що впливають на економіку в цілому.

Перехід на приватну власність дозволить уникнути відволікаючих факторів, пов'язаних із квартальною звітністю та вимогами інвесторів. Сильні сторони EA у спортивному секторі забезпечують компанії передбачуваний дохід, який цінують приватні інвестиційні фонди, пише видання. Спортивні ігри компанії, включаючи Madden NFL, увійшли до десятки найпопулярніших ігор галузі минулого року, згідно з даними дослідницької компанії Circana.

Аналітики також очікують на зростання продажів від виходу Battlefield 6, останньої гри в серії популярних шутерів компанії з Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, вихід якої запланований на 10 жовтня. Ранній ажіотаж навколо гри був сильним і сприяв зростанню акцій EA на 15% цього року до появи новин про викуп.

Більшість великих угод із іноземним інвестором вимагають певного схвалення з боку уряду. В угоді бере участь компанія Affinity Partners, заснована Кушнером, зятем президента США, ще за першої адміністрації Трампа. Affinity підтримується іноземними інвесторами, у тому числі з Близького Сходу.