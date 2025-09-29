Разработчик видеоигр EA продает акции за $55 млрд в крупнейшей сделке с заемными средствами

ea.com

Компания-разработчик видеоигр Electronic Arts Inc. согласилась продать свои акции группе частных инвесторов в рамках сделки, которая оценивает компанию примерно в 55 миллиардов долларов, что стало крупнейшим в истории выкупом акций с использованием заемных средств, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, консорциум, в который входят Silver Lake Management, Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии и Affinity Partners Джареда Кушнера, согласился заплатить 210 долларов за акцию наличными за компанию из Редвуда в штате Калифорния в США. Это на 25% больше, чем стоимость ее акций до переговоров, информация о которых просочилась в пятницу.

Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT

Electronic Arts, производитель EA Sports FC и The Sims, продает свои акции на фоне вялого роста индустрии видеоигр с оборотом 178 миллиардов долларов после резкого роста продаж во время карантина, вызванного пандемией. Компания, пережившая многочисленные сокращения, ищет новые направления роста, чтобы вдохновить игроков, которые предпочитают постоянно обновляемые бесплатные франшизы, а не тратиться на новые игры стоимостью до 80 долларов.

Сделка будет финансироваться за счет средств партнеров по консорциуму, а фонд PIF Саудовской Аравии пролонгирует свою текущую долю в размере 9,9% в компании, что составит около 36 миллиардов долларов. JPMorgan Chase & Co. предоставит 20 миллиардов долларов заемного финансирования. Согласно заявлению компании, сделка предусматривает комиссию в размере 1 миллиарда долларов в случае ее расторжения.

Акции Electronic Arts выросли на 5,2% в начале торгов. Акции игровых компаний, включая Take-Two Interactive Software Inc. и Roblox Corp., также выросли.

Дополнение

Компания Electronic Arts, основанная в 1982 году, стала одним из крупнейших в мире независимых издателей видеоигр после волны консолидации в отрасли, произошедшей в последние несколько лет. Activision Blizzard, автор шутера Call of Duty, была приобретена корпорацией Microsoft два года назад. Эта сделка заменит собой сделку по приватизации энергетической компании TXU за 45 миллиардов долларов, состоявшуюся в 2007 году, и станет крупнейшей сделкой в истории.

Это также одна из крупнейших сделок слияния и поглощения 2025 года, которая демонстрирует стремление Уолл-стрит к революционным слияниям при благоприятной для сделок администрации Трампа, несмотря на опасения рецессии и геополитические проблемы, влияющие на экономику в целом.

Переход на частную собственность позволит избежать отвлекающих факторов, связанных с квартальной отчетностью и требованиями инвесторов. Сильные стороны EA в спортивном секторе обеспечивают компании предсказуемый доход, который ценят частные инвестиционные фонды, пишет издание. Спортивные игры компании, включая Madden NFL, вошли в десятку самых популярных игр отрасли в прошлом году, согласно данным исследовательской компании Circana.

Аналитики также ожидают роста продаж от выхода Battlefield 6, последней игры в серии популярных шутеров компании из Редвуд-Сити, штат Калифорния, выход которой запланирован на 10 октября. Ранний ажиотаж вокруг игры был сильным и способствовал росту акций EA на 15% в этом году до появления новостей о выкупе.

Большинство крупных сделок с иностранным инвестором требуют определенного одобрения со стороны правительства. В сделке участвует компания Affinity Partners, основанная Кушнером, зятем президента США, еще при первой администрации Трампа. Affinity поддерживается иностранными инвесторами, в том числе с Ближнего Востока.