Microsoft закрила найбільшу за майже 50-річну історію угоду з придбання виробника Call of Duty

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"Microsoft закрила угоду з придбання Activision Blizzard за 75 мільярдів доларів, найбільшу за десятиліття угоду під керівництвом генерального директора Сатьї Наделли, яка поставила гіганта програмного забезпечення в центр секторів від відеоігор до штучного інтелекту", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляє AP, Microsoft оцінила угоду з Activision у 68,7 мільярда доларів, коли про неї було вперше оголошено, "включаючи чистий прибуток Activision Blizzard", хоча Microsoft погодилася заплатити 95 доларів готівкою за кожну акцію виробника ігор, що становить близько 75 мільярдів доларів.

Доповнення

Перед цим придбання компанії з виробництва відеоігор отримало схвалення антимонопольних органів Великої Британії, що відкрило компаніям можливість закрити угоду після тривалої боротьби з регуляторами.

Управління з конкуренції та ринків Великої Британії заявило в п'ятницю, що запропонована угода більше не становить серйозної загрози конкуренції у сфері хмарних ігор. Зрушення відбулося після того, як Microsoft запропонувала реструктуризувати угоду, втративши права на потокову хмарну передачу Call of Duty та інших популярних франшиз Activision у більшості країн світу.

Як зазначає BBC News, відповідно до угоди про реструктуризацію, Microsoft погодилася передати Ubisoft права на потокову передачу ігор Activision із хмари на 15 років за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Це стосується країн ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Через 15 років Ubisoft більше не матиме прав на хмарні ігри для контенту Activision, але зрозуміло, що регулятор вважає, що за цей час з'являться конкуренти, які зроблять ринок хмарних ігор більш конкурентоспроможним.

Microsoft сподівається, що це поглинання підвищить попит на її консоль Xbox і дозволить технологічній фірмі додати більше ігор у свою службу Xbox Game Pass, учасники якої платять абонентську плату за доступ до каталогу ігор з хмари - або завантаження, або потокової передачі.

Угода з Activision також означає, що Microsoft володітиме своєю студією, призначеною виключно для мобільних ігор, з надією розширити успіх таких ігор, як Candy Crush.

Це поглинання ще більше зміцнить позиції Microsoft як гіганта відеоігор і допоможе їй випередити Nintendo і стати третім за величиною гравцем у галузі після Sony, власника консолі PlayStation, і лідера ринку Tencent.

Sony рішуче виступила проти цієї угоди через побоювання, що великі ігри Activision, такі як Call of Duty, можуть стати ексклюзивами Xbox.

PlayStation наразі перевершує за продажами Xbox від Microsoft, але, як і всі розважальні платформи, ключем до успіху є доступ до кращого контенту, хоча Sony теж не проти скуповувати успішні студії, вказує BBC News.