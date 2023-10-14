Microsoft закрыла крупнейшую за почти 50-летнюю историю сделку по приобретению производителя Call of Duty

Детали

"Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за 75 миллиардов долларов, крупнейшую за десятилетие сделку под руководством генерального директора Сатьи Наделли, которая поставила гиганта программного обеспечения в центр секторов от видеоигр до искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Как сообщает AP, Microsoft оценила сделку с Activision в 68,7 миллиарда долларов, когда о ней было впервые объявлено, "включая чистую прибыль Activision Blizzard", хотя Microsoft согласилась заплатить 95 долларов наличными за каждую акцию производителя игр, что составляет около 75 миллиардов долларов.

Дополнение

Перед этим приобретение компании по производству видеоигр получило одобрение антимонопольных органов Великобритании, что открыло компаниям возможность закрыть сделку после длительной борьбы с регуляторами.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило в пятницу, что предложенная сделка больше не представляет серьезной угрозы конкуренции в сфере облачных игр. Сдвиг произошел после того, как Microsoft предложила реструктуризировать соглашение, потеряв права на потоковую облачную передачу Call of Duty и других популярных франшиз Activision в большинстве стран мира.

Как отмечает BBC News, в соответствии с соглашением о реструктуризации, Microsoft согласилась передать Ubisoft права на потоковую передачу игр Activision из облака на 15 лет за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Это касается стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Через 15 лет Ubisoft больше не будет иметь прав на облачные игры для контента Activision, но понятно, что регулятор считает, что за это время появятся конкуренты, которые сделают рынок облачных игр более конкурентоспособным.

Microsoft надеется, что это поглощение повысит спрос на ее консоль Xbox и позволит технологической фирме добавить больше игр в свою службу Xbox Game Pass, участники которой платят абонентскую плату за доступ к каталогу игр из облака - либо загрузки, либо потоковой передачи.

Соглашение с Activision также означает, что Microsoft будет владеть своей студией, предназначенной исключительно для мобильных игр, в надежде расширить успех таких игр, как Candy Crush.

Это поглощение еще больше укрепит позиции Microsoft как гиганта видеоигр и поможет ей опередить Nintendo и стать третьим по величине игроком в отрасли после Sony, владельца консоли PlayStation, и лидера рынка Tencent.

Sony решительно выступила против этой сделки из-за опасений, что крупные игры Activision, такие как Call of Duty, могут стать эксклюзивами Xbox.

PlayStation в настоящее время превосходит по продажам Xbox от Microsoft, но, как и все развлекательные платформы, ключом к успеху является доступ к лучшему контенту, хотя Sony тоже не против скупать успешные студии, указывает BBC News.