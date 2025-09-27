$41.490.00
Производитель видеоигр Electronic Arts близок к заключению сделки на 50 миллиардов долларов о приватизации с консорциумом, в который входят Silver Lake и Affinity Partners Джареда Кушнера. Это одна из крупнейших сделок по выкупу акций с использованием заемных средств за всю историю.

Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
ea.com

Производитель видеоигр Electronic Arts близок к заключению сделки на 50 миллиардов долларов о приватизации с консорциумом, в который входят Silver Lake и Affinity Partners Джареда Кушнера, в одной из крупнейших сделок по выкупу акций с использованием заемных средств за всю историю, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

О сделке, по данным источников, может быть объявлено уже в понедельник, если в последний момент не возникнет никаких препятствий. Источники добавили, что EA, вероятно, будет оценена в 50 миллиардов долларов.

По словам источников, в консорциум, стоящий за этой сделкой, входят Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, частная инвестиционная группа Silver Lake, специализирующаяся на технологиях, и Affinity Partners, инвестиционная компания, которой руководит зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

EA, имеющая около 700 млн аккаунтов пользователей, обладает одной из самых богатых библиотек контента среди конкурентов, включая такие игры, как EA Sports FC, Madden NFL и Battlefield. JPMorgan организует пакет долгового финансирования на сумму более 20 млрд долларов для этой сделки, добавили источники.

Эта сделка является одной из крупнейших в истории операций по приватизации, превысив по стоимости сделку по выкупу Техасской коммунальной группы TXU за 45 млрд долларов в 2007 году. Однако, включая задолженность, эта сделка составляла почти 70 млрд долларов.

The Wall Street Journal первым сообщил о сделке. Акции EA подскочили примерно на 15% до 192,83 долларов после этой новости, в результате чего рыночная стоимость калифорнийской компании достигла около 48 млрд долларов. До публикации новости акции выросли примерно на 17% за год.

Сделка состоится в тот момент, когда игровая индустрия пытается найти новые источники роста после бума, вызванного пандемией COVID-19. Общая чистая выручка EA, которая отражена в последних квартальных отчетах, практически не выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Некоторые руководители отрасли утверждают, что инструменты генеративного искусственного интеллекта позволят автоматизировать многие аспекты процесса разработки игр, что позволит снизить затраты, которые для некоторых хитов могут достигать сотен миллионов долларов.

Хотя внедрение ИИ в индустрии пока находится на ранней стадии, эта технология может позволить новым частным акционерам EA сократить расходы.

Через два года после продажи Activision Blizzard компании Microsoft за 75 миллиардов долларов, одной из крупнейших сделок в истории технологической индустрии, EA стала одним из крупнейших независимых издателей игр за пределами Китая наряду с создателем Grand Theft Auto, Take Two Interactive.

Список ежегодных франшиз EA включает некоторые из самых прибыльных игр в индустрии консолей, включая хит EA Sports FC, ранее известный как FIFA.

Однако традиционная бизнес-модель компании, которая предусматривает цену более 70 долларов за пакетную игру, столкнулась с трудностями из-за бесплатных многопользовательских игр, таких как Roblox и Fortnite. EA работает над расширением сферы так называемых игр "онлайн-сервисов", которые сейчас составляют почти три четверти ее чистых заказов, что является показателем общих затрат игроков на ее игры до вычета комиссий розничным торговцам и цифровым платформам.

Юлия Шрамко

