26 вересня, 14:33 • 47408 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93433 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 38737 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 37838 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 35897 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 50622 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52423 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49987 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30477 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Рафаель Гроссі
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Сумська область
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Виробник відеоігор Electronic Arts близький до укладання угоди на 50 мільярдів доларів про приватизацію з консорціумом, до якого входять Silver Lake та Affinity Partners Джареда Кушнера. Це одна з найбільших угод щодо викупу акцій з використанням позикових коштів за всю історію.

Виробник відеоігор Electronic Arts близький до укладання угоди на 50 мільярдів доларів про приватизацію з консорціумом, до якого входять Silver Lake та Affinity Partners Джареда Кушнера, в одній з найбільших угод щодо викупу акцій з використанням позикових коштів за всю історію, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Про угоду, за даними джерел, може бути оголошено вже у понеділок, якщо в останній момент не виникне жодних перешкод. Джерела додали, що EA, імовірно, буде оцінена в 50 мільярдів доларів.

За словами джерел, до консорціуму, що стоїть за цією угодою, входять Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, приватна інвестиційна група Silver Lake, що спеціалізується на технологіях, та Affinity Partners, інвестиційна компанія, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

EA, що має близько 700 млн акаунтів користувачів, має одну з найбагатших бібліотек контенту серед конкурентів, включаючи такі ігри, як EA Sports FC, Madden NFL та Battlefield. JPMorgan організує пакет боргового фінансування на суму понад 20 млрд доларів для цієї угоди, додали джерела.

Ця угода є однією з найбільших в історії операцій із приватизації, перевищивши за вартістю угоду з викупу Техаської комунальної групи TXU за 45 млрд доларів у 2007 році. Однак, включаючи заборгованість, ця угода становила майже 70 млрд доларів.

The Wall Street Journal першим повідомив про угоду. Акції EA підскочили приблизно на 15% до 192,83 доларів після цієї новини, внаслідок чого ринкова вартість каліфорнійської компанії сягнула близько 48 млрд доларів. До публікації новини акції зросли приблизно на 17% за рік.

Угода відбудеться в той момент, коли ігрова індустрія намагається знайти нові джерела зростання після буму, спричиненого пандемією COVID-19. Загальна чиста виручка EA, яка відображена в останніх квартальних звітах, практично не зросла в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Деякі керівники галузі стверджують, що інструменти генеративного штучного інтелекту дозволять автоматизувати багато аспектів процесу розробки ігор, що дозволить знизити витрати, які для деяких хітів можуть сягати сотень мільйонів доларів.

Хоча впровадження ШІ в індустрії поки що знаходиться на ранній стадії, ця технологія може дозволити новим приватним акціонерам EA скоротити витрати.

Microsoft закрила найбільшу за майже 50-річну історію угоду з придбання виробника Call of Duty14.10.23, 09:05 • 650325 переглядiв

Через два роки після продажу Activision Blizzard компанії Microsoft за 75 мільярдів доларів, однієї з найбільших угод в історії технологічної індустрії, EA стала однією з найбільших незалежних видавців ігор поза Китаю поруч із творцем Grand Theft Auto, Take Two Interactive.

Список щорічних франшиз EA включає деякі з найприбутковіших ігор в індустрії консолей, включаючи хіт EA Sports FC, раніше відомий як FIFA.

Однак традиційна бізнес-модель компанії, яка передбачає ціну понад 70 доларів за пакетну гру, зіткнулася з труднощами через безплатні багатокористувацькі ігри, такі як Roblox та Fortnite. EA працює над розширенням сфери так званих ігор "онлайн-сервісів", які зараз становлять майже три чверті її чистих замовлень, що є показником загальних витрат гравців на її ігри до вирахування комісій роздрібним торговцям та цифровим платформам.

Юлія Шрамко

