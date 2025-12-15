Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода

$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 10420 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 11146 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 20354 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 30149 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 47075 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 72319 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50225 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 46044 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37709 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із ЗеленськимVideo14 грудня, 15:07 • 8520 перегляди
Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони14 грудня, 15:49 • 7684 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 14 грудня, 16:59 • 9366 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto14 грудня, 17:06 • 15467 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo14 грудня, 17:23 • 10633 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 50776 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 62181 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 54329 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 63913 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 88413 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 3600 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 26669 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 28749 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 33474 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 67956 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода

Київ • УНН

 • 48 перегляди

На тимчасово окупованій Донеччині загострилася водна криза. Через морози "влада" зливає залишки води з резервуарів, а доставку автоцистернами обіцяють відновити після потепління.

Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода

На тимчасово окупованих територіях Донеччини водопостачання залишається в критичному стані: обсяги подачі води обмежені, через що місцеві жителі змушені робити запаси та економно використовувати воду навіть для найнеобхіднішого. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Окупаційна "влада" Донеччини пояснює злив води з бочок "захистом інфраструктури" та обіцяє відновити підвіз після потепління. При цьому так звана адміністрація стверджує, що воду доставлятимуть автоцистернами за встановленим графіком.

Офіційно представники окупаційної влади заявляють, що після "стабілізації температурного режиму" подачу води буде відновлено, а підвіз автоцистернами здійснюватиметься за графіком. Однак, за даними джерел ЦНС, обсяги води, що доставляються в регіон, є критично недостатніми: мешканці розбирають привезену воду за лічені години, після чого залишаються без доступу до неї на тривалий час. Це змушує людей накопичувати воду у будь-яких ємностях і суттєво обмежувати її використання навіть для базових побутових потреб

- повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що така ситуація не є тимчасовою. Вона є наслідком багаторічного руйнування водогінної інфраструктури, відсутності інвестицій у насосні станції та мережі, а також управлінської неспроможності окупаційних адміністрацій.

Забезпечення базових потреб цивільних не є пріоритетом для окупаційного управління, а проблема води використовується як елемент ситуативного реагування, а не предмет системної політики

- йдеться у дописі.

За даними ЦНС, водопостачання на ТОТ Донеччини залишається критичною гуманітарною проблемою. Водночас, окупаційна влада не контролює ситуацію і обмежується декларативними заявами, тоді як населення фактично виживає в умовах постійного дефіциту води.

Нагадаємо

Окупаційна влада на Донеччині провела масові рейди, нібито для виявлення "незаконних підключень" до води. Перевірки охопили десятки тисяч домогосподарств, а "порушеннями" вважали навіть тимчасові підключення.

кремль знову маніпулює "водною темою": ЦПД пояснив, як рф роками використовує дефіцит води для виправдання агресії23.11.25, 14:27 • 4378 переглядiв

Віта Зеленецька

Донецька область