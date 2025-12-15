Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода

На тимчасово окупованій Донеччині загострилася водна криза. Через морози "влада" зливає залишки води з резервуарів, а доставку автоцистернами обіцяють відновити після потепління.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини водопостачання залишається в критичному стані: обсяги подачі води обмежені, через що місцеві жителі змушені робити запаси та економно використовувати воду навіть для найнеобхіднішого. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС). Деталі Окупаційна "влада" Донеччини пояснює злив води з бочок "захистом інфраструктури" та обіцяє відновити підвіз після потепління. При цьому так звана адміністрація стверджує, що воду доставлятимуть автоцистернами за встановленим графіком. Офіційно представники окупаційної влади заявляють, що після "стабілізації температурного режиму" подачу води буде відновлено, а підвіз автоцистернами здійснюватиметься за графіком. Однак, за даними джерел ЦНС, обсяги води, що доставляються в регіон, є критично недостатніми: мешканці розбирають привезену воду за лічені години, після чого залишаються без доступу до неї на тривалий час. Це змушує людей накопичувати воду у будь-яких ємностях і суттєво обмежувати її використання навіть для базових побутових потреб - повідомляє Центр нацспротиву. Зазначається, що така ситуація не є тимчасовою. Вона є наслідком багаторічного руйнування водогінної інфраструктури, відсутності інвестицій у насосні станції та мережі, а також управлінської неспроможності окупаційних адміністрацій. Забезпечення базових потреб цивільних не є пріоритетом для окупаційного управління, а проблема води використовується як елемент ситуативного реагування, а не предмет системної політики - йдеться у дописі. За даними ЦНС, водопостачання на ТОТ Донеччини залишається критичною гуманітарною проблемою. Водночас, окупаційна влада не контролює ситуацію і обмежується декларативними заявами, тоді як населення фактично виживає в умовах постійного дефіциту води.